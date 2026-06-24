Permiso laboral para vacunarse: Estos son los requisitos para acceder al beneficio que permite medio día libre

24 jun. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con el objetivo de aumentar la cobertura de vacunación en los grupos de riesgo, el Gobierno inició una estrategia de mensajería directa para recordar a las personas la importancia de acudir a los vacunatorios, especialmente en aquellas regiones donde los niveles de inmunización siguen siendo bajos.

En ese contexto, existe un beneficio que muchos trabajadores desconocen y que facilita el acceso a la campaña de invierno. Se trata del permiso laboral establecido por la Ley 21.347, que permite a los trabajadores dependientes disponer de medio día de trabajo para recibir las vacunas contra la influenza y el covid-19.

La medida busca evitar que los horarios laborales se transformen en una barrera para acceder a la inmunización, considerando que gran parte de los centros de salud públicos funcionan durante la jornada laboral.

¿Quiénes pueden solicitar el permiso laboral para vacunarse?

La Ley 21.347 establece que los trabajadores dependientes tienen derecho a solicitar medio día de permiso laboral para acudir a un vacunatorio y recibir las dosis correspondientes de la campaña de invierno.

Este beneficio está diseñado especialmente para quienes cumplen jornadas laborales tradicionales y tienen dificultades para asistir a los puntos de vacunación durante los horarios de atención habituales.

Quienes deseen utilizar este derecho deben cumplir con dos condiciones fundamentales:

Solicitar el permiso a su empleador con al menos dos días de anticipación. Presentar posteriormente un comprobante que acredite que la vacunación fue realizada en la fecha informada.

Las autoridades han enfatizado que este permiso resulta especialmente importante debido a que los consultorios y centros de salud públicos suelen atender de lunes a viernes hasta las 17:00 horas, coincidiendo con gran parte de la jornada laboral de los trabajadores.

La preocupación por la baja vacunación en mayores de 60 años

Uno de los grupos que más inquieta a las autoridades sanitarias corresponde a las personas de 60 años y más que continúan activas laboralmente.

Actualmente, la cobertura de vacunación contra la influenza en este segmento alcanza solo un 59,7%, lo que significa que más de 1,6 millones de personas mayores siguen sin protección frente al virus a nivel nacional.

Según especialistas, muchas personas aún consideran erróneamente que la influenza corresponde únicamente a un resfrío fuerte. Sin embargo, advierten que puede provocar hospitalizaciones, descompensaciones de enfermedades crónicas e incluso fallecimientos durante la temporada invernal.

¿Dónde vacunarse?

El Ministerio de Salud mantiene habilitados vacunatorios en todo el país y ha reforzado la disponibilidad de puntos de atención durante los fines de semana para facilitar el acceso de la población.

Además, se han instalado centros de vacunación en lugares de alta concurrencia, como estaciones de Metro y espacios públicos, con el objetivo de acercar la campaña a quienes aún no han recibido sus dosis.

Las personas pueden revisar la nómina completa de vacunatorios habilitados y sus horarios de atención a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud (en este enlace).