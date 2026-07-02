¿Te corresponde el Subsidio Familiar?: Así puedes revisarlo tras la última alza del beneficio

02 jul. 2026 - 12:00 hrs.

Si nunca has postulado al Subsidio Familiar (SUF) o no sabes si cumples los requisitos para recibirlo, existe una forma simple de comprobarlo.

El beneficio, que apoya económicamente a las familias más vulnerables del país, acaba de subir de monto, por lo que revisar si te corresponde puede significar un ingreso adicional todos los meses.

¿Cómo saber si tengo derecho al beneficio?

El primer paso es revisar tu porcentaje de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares (RSH). Esto se puede hacer a través de la plataforma oficial (clic acá para acceder), ingresando con RUN y ClaveÚnica. El requisito base es pertenecer al 60% más vulnerable de la población según este registro, además de no contar con previsión social y no estar en condiciones de mantener económicamente a las personas que se tienen a cargo.

Existe además una modalidad automática: el Subsidio Familiar Automático, pensado para niños, niñas y adolescentes que estén dentro del 40% más vulnerable del RSH. En este caso no es necesario postular, y para saber si se es beneficiario basta con ingresar al sitio web sufautomatico.gob.cl, donde solo se pide el RUN y la fecha de nacimiento.

¿Quiénes pueden postular?

El SUF no está pensado únicamente para madres y padres. También pueden solicitarlo:

Tutores, guardadores o personas responsables del cuidado de niños, niñas y adolescentes.

Quienes tengan a su cargo a una persona con discapacidad física o intelectual.

Mujeres embarazadas, quienes pueden acceder al Subsidio Maternal desde el quinto mes de gestación.

En todos los casos, la condición común es pertenecer al tramo de vulnerabilidad exigido por el RSH y no poder sostener económicamente a esas cargas familiares.

¿Cuánto se paga actualmente?

Tras el último reajuste, de cerca de un 3,6%, el Subsidio Familiar quedó en los siguientes montos:

$22.601 mensuales por cada carga familiar acreditada.

por cada carga familiar acreditada. $45.202 mensuales cuando la carga corresponde a una persona con discapacidad.

El pago lo realiza el Instituto de Previsión Social (IPS) y puede recibirse por un período de hasta tres años, siempre que se mantengan vigentes los requisitos exigidos.

¿Dónde se postula?

Quienes revisen su situación en el RSH y determinen que cumplen los requisitos para el SUF tradicional deben realizar la postulación en la municipalidad correspondiente a su domicilio.

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