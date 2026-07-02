Programa Turismo Familiar: Conoce los requisitos para recibir el beneficio

02 jul. 2026 - 10:00 hrs.

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) cuenta con una iniciativa para que las familias puedan disfrutar de un merecido descanso, sin que esto signifique un gasto inalcanzable.

Se trata del Programa Turismo Familiar, beneficio estatal que subsidia un porcentaje importante de paquetes turísticos para realizar escapadas dentro de la propia región de residencia.

¿En qué consiste el beneficio?

El programa financia gran parte de un viaje bajo la modalidad de "escapada" que dura 3 días y 2 noches (normalmente durante los fines de semana).

Su principal objetivo es favorecer el acceso al turismo de los sectores más vulnerables o de ingresos medios, promoviendo además la equidad de género, ya que permite explícitamente la postulación de grupos integrados únicamente por mujeres.

Requisitos obligatorios para postular

Para acceder a los cupos de la modalidad familiar, el grupo que postule debe cumplir estrictamente los siguientes requisitos de Sernatur:

Documentación de identidad : Todos los integrantes deben contar con su cédula de identidad chilena vigente. En el caso de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que no posean carnet, se puede presentar el certificado de nacimiento.

: Todos los integrantes deben contar con su cédula de identidad chilena vigente. En el caso de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que no posean carnet, se puede presentar el certificado de nacimiento. Registro Social de Hogares (RSH) : Es requisito indispensable estar inscrito en el RSH y pertenecer a los tramos de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica de hasta el 80%.

: Es requisito indispensable estar inscrito en el RSH y pertenecer a los tramos de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica de hasta el 80%. Composición del grupo : La postulación se debe realizar de manera colectiva. El grupo familiar debe estar compuesto por un mínimo de dos personas.

: La postulación se debe realizar de manera colectiva. El grupo familiar debe estar compuesto por un mínimo de dos personas. Restricción para personas mayores: En caso de que un postulante sea mayor de 60 años, es obligatorio que viaje acompañado por un integrante de su mismo grupo familiar que sea menor de 30 años.

¿Qué servicios incluye el viaje?

Para garantizar una experiencia cómoda y segura, el paquete subsidiado por Sernatur cubre la mayor parte de las necesidades del viaje:

Traslados : Transporte en bus exclusivo durante todo el circuito.

: Transporte en bus exclusivo durante todo el circuito. Estadía : Alojamiento en servicios turísticos registrados por un total de 2 noches.

: Alojamiento en servicios turísticos registrados por un total de 2 noches. Alimentación : Pensión completa (desayuno, almuerzo y cena).

: Pensión completa (desayuno, almuerzo y cena). Actividades : Excursiones, recorridos guiados («city tours») y experiencias recreativas en el destino.

: Excursiones, recorridos guiados («city tours») y experiencias recreativas en el destino. Asistencia: Acompañamiento de un guía de turismo durante todo el viaje y seguro de asistencia médica en ruta.

Valores del copago

Al tratarse de un subsidio parcial, cada pasajero debe hacer un pequeño pago obligatorio para confirmar su cupo. Los valores fijos son los siguientes:

Adultos y jóvenes (desde los 13 años) : $30.000 por persona.

: $30.000 por persona. Niños y niñas (de 4 a 12 años, 11 meses y 29 días) : $20.000 por persona.

: $20.000 por persona. Infantes (menores de 4 años): ¡Viajan gratis! (no pagan copago).

¿Cómo se realiza la postulación?

El acceso al programa depende directamente de los convenios que Sernatur firma con las municipalidades de distintas regiones del país (actualmente opera en Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos).

Los pasos para el ciudadano son muy sencillos. Primero, debes acercarte directamente a tu municipalidad para verificar si tu comuna postuló y cuenta con cupos disponibles para la temporada.

Si hay vacantes, allí mismo recepcionarán tus antecedentes (RSH y cédulas de identidad), y tras asistir a una reunión informativa de preparación, podrás pagar el copago para armar las maletas.

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