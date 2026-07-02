Subsidio Eléctrico: ¿Cuántos meses dura el aporte?

02 jul. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Subsidio Eléctrico es un beneficio transitorio impulsado por el Gobierno de Chile para los años 2024, 2025 y 2026, destinado a ayudar a los hogares más vulnerables del país mediante un descuento semestral en las cuentas de electricidad.

El monto del beneficio varía según la cantidad de integrantes que tenga cada hogar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH), por lo que algunas familias reciben un descuento mayor que otras.

Uno de los puntos que más dudas genera entre las familias es cuánto durá el aporte, para lo que el beneficio establece reglas claras.

¿Cuántos meses dura el subsidio eléctrico?

De acuerdo a la ley, existirán cinco ciclos semestrales de postulación hasta 2026. Para cada asignación del Subsidio Eléctrico el aporte durará 6 meses.

El Ministerio de Energía anunció que la quinta convocatoria al Subsidio Eléctrico será la última, ya que han decidido dejar de entregar este beneficio.

Los montos definidos para el beneficio son los siguientes:

Hogares de 1 integrante: $17.346. Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548. Hogares de 4 o más integrantes: $32.224.

De esta forma, los hogares conformados por cuatro o más personas son los que reciben el monto más alto del Subsidio Eléctrico.

El beneficio es semestral y se aplica en seis cuotas mensuales, las que comenzarán a reflejarse en las cuentas de electricidad desde septiembre de 2026, dependiendo de los ciclos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica.

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