Quiénes son Flavia Laos y Austin Palao, la nueva pareja que ingresa a Volverías con tu ex? 2

02 jul. 2026 - 12:51 hrs.

El capítulo 19 de esta noche de Volverías con tu ex? 2 traerá una sorpresa que nadie esperaba: durante una fiesta, el reality de Mega anunciará el ingreso de una nueva expareja al encierro. Se trata de Flavia Laos y Austin Palao, dos figuras del espectáculo peruano con una historia de amor mediática que terminó en noviembre de 2023.

Quién es Flavia Laos

Flavia Laos tiene 28 años y es actriz, cantante urbana, modelo y creadora de contenido peruana. Su carrera en el espectáculo la convirtió en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento de su país, con presencia activa en redes sociales y proyectos musicales propios.

Quién es Austin Palao

Austin Palao tiene 31 años y es personalidad de televisión, modelo profesional, cantante de reguetón y empresario peruano. Ya tiene experiencia en realities chilenos: en una participación anterior inició una relación con Fran Maira, vínculo que ahora Flavia le recordará en su primera conversación dentro del encierro de Volverías con tu ex? 2.

Su historia de amor y el quiebre

Flavia y Austin mantuvieron un mediático romance de más de un año que terminó oficialmente en noviembre de 2023, argumentando que sus proyectos de vida tomaron caminos distintos. Ahora el encierro de Volverías con tu ex? 2 los obligará a convivir y responder la pregunta que da nombre al programa.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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