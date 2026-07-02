Exministro Cordero por delincuencia juvenil: "El país todavía tiene un conjunto de herramientas para abordar esto"

02 jul. 2026 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó en Radio Infinita el debate sobre la delincuencia juvenil tras el crimen de un niño de 12 años en San Bernardo, lo que ha hecho que incluso el Gobierno proponga que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos por delitos graves.

A juicio de Cordero, el desafío está en interrumpir las trayectorias delictuales desde edades tempranas y evitar que niños y adolescentes sean captados por organizaciones criminales.

Cordero explicó que la evidencia muestra que muchas carreras delictuales comienzan entre los 10 y 11 años. En ese contexto, advirtió que "cuando uno genera mecanismos de exclusión, lo que en rigor deja es a muchas de estas personas con una única alternativa", situación que, según afirmó, puede facilitar su incorporación a bandas criminales.

El exministro agregó en Radio Infinita que "el país todavía tiene un conjunto de herramientas para abordar esto y tiene que evitar que buena parte de los instrumentos que utilice termine no solo por marginalizar, sino que esencialmente transformar en un espacio de reclutamiento, en el cual no hay otra vía que participar de una organización o ejecutar labores para esa organización".

Cordero cuestionó el Registro Nacional de Vándalos

Durante la entrevista, el exsecretario de Estado también se refirió al proyecto que crea un Registro Nacional de Vándalos, iniciativa que volvió al debate luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales parte de las normas del proyecto de Escuelas Protegidas.

Sobre el registro, Cordero fue crítico y afirmó que "tiene un problema constitucional y tiene un problema de política pública".

Explicó que la medida genera un efecto desigual, ya que impacta principalmente a quienes dependen de prestaciones estatales. "Una persona que depende de prestaciones públicas ve afectado buena parte de su funcionamiento regular. Entonces tiene un efecto de sesgo muy inevitable", sostuvo.

Finalmente, aseguró que la iniciativa "no soluciona el problema que tenemos, porque el problema que tenemos, además, como el registro confunde entre delitos graves, faltas penales y faltas administrativas. Mientras no nos preocupemos seriamente de las incivilidades, lo que requiere, al igual que en prevención juvenil, un rol muy activo de los municipios, vamos a seguir enfrentando estos fenómenos que estamos viviendo".