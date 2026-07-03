Giro inesperado para BTS en Chile: Importante evento cambia de fecha y abre opción para albergar conciertos de K-pop

03 jul. 2026 - 15:02 hrs.

¿Qué pasó?

La visita de BTS a Chile dio un giro inesperado que enciende una luz de esperanza para el masivo fandom del grupo de K-pop. Tras horas de profunda incertidumbre debido a la negativa de las autoridades para utilizar la cancha del Estadio Nacional, una sorpresiva modificación en el calendario de Santiago podría abrir la puerta definitiva para que el concierto del año se mantenga en el recinto de Ñuñoa.

Festival MUDA cambia de fecha

Todo tiene que ver con el Festival MUDA, que estaba previsto a realizarse en el Parque Estadio Nacional los días 16 y 17 de octubre, días en que están agendados los conciertos de BTS (14, 16 y 17 de ese mes).

Según lo informado por Radio Bio-Bio, la organización del festival decidió adelantar su cita para los días 3 y 4 de octubre.

Con esta modificación, el desmontaje completo del festival terminaría el 9 de octubre. Esto significa un gran alivio logístico, ya que el Parque Estadio Nacional quedará completamente despejado y disponible para las fechas exactas en que la agrupación asiática planea presentarse en la capital chilena.

El origen de la polémica por el Estadio Nacional

La urgencia por encontrar un espacio alternativo se desató luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) no autorizara los tres masivos shows de BTS en el coliseo central.

El motivo técnico del organismo es la alta complejidad del escenario que exige la banda. De acuerdo con los informes oficiales, el peso y la estructura dañarían seriamente el césped del recinto, lo que afectaría de forma directa el desarrollo de futuros compromisos deportivos ya programados.

BTS / AFP

En busca de un acuerdo

A pesar de que la liberación del Parque Estadio Nacional no constituye una confirmación automática para la realización del recital, se posiciona como la alternativa más sólida y viable hasta el momento.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, aseguró que desde el Gobierno se mantienen activas las mesas de diálogo y las conversaciones con la productora DG Medios para destrabar la situación y encontrar una solución satisfactoria para todas las partes.

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