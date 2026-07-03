¿Qué se sabe del enigma del auto abandonado con tres perritos adentro?: Cámaras y alcotest revelaron el misterio

03 jul. 2026 - 15:51 hrs.

¿Qué pasó?

Como el "gran enigma del día" comenzó una de las historias policiales más extrañas de las últimas horas. En la madrugada de este jueves, un vehículo fue encontrado abandonado, estacionado en sentido contrario al tránsito y con las puertas abiertas en la intersección de Nataniel Cox con Carlos Contreras. En su interior no había rastro del conductor, pero sí tres perros que se encontraban solos, vestidos con chalecos y correas.

Al paso de las horas, el puzzle policial logró ser resuelto por Carabineros, dejando al descubierto una noche de “carrete” que terminó con el dueño de los animales detenido.

El hallazgo durante la madrugada

Cerca de la una de la mañana, un grupo de vecinos alertó a Carabineros sobre el automóvil mal estacionado. Inicialmente, se especuló sobre un posible robo o un hecho violento en el sector debido a los ruidos reportados.

"Se escuchó un frenado fuerte, un grito, como de una mujer, pero se escuchó fuerte y ladridos (...) Se escucharon estos ladridos, así como ¡ay, ay! que gritaba", relató una de las vecinas y testigo del sector.

La versión de la madre

Durante la mañana, la madre del conductor se percató de la situación a través de la televisión y se dirigió a la unidad policial para asegurar que su hijo había regresado a casa en un estado de completa amnesia, afirmando que él no era la persona que manejaba el vehículo.

"Él llegó ahora en la mañana y estaba superdesorientado; no sabía nada de lo que pasaba. Pensaba que los perritos estaban conmigo (...) Se paró a conversar con unos amigos, y ahí después él no recuerda nada más. Yo estaba mirando la televisión y no era mi hijo el que iba manejando el auto", defendió la mujer en un principio.

Las cámaras de seguridad y el vuelco del caso

Pese a la defensa de la familia, personal de Carabineros revisó las cámaras de seguridad y sepultó la teoría del olvido. El seguimiento de las imágenes demostró que el conductor sí era el dueño de las mascotas, que nunca hubo un robo y que el sujeto descendió del auto portando una lata de cerveza tras haber estado consumiendo alcohol con amigos.

La mayor Daisy Ferrada detalló cómo desbarataron la versión del implicado:

"Cada persona viene a entregar una versión (...) dijo que se había borrado, pero nosotros, para evitar entregar información errónea al Ministerio Público, tenemos la obligación de investigarlo y eso fue lo que se hizo. Nuestro personal hizo todo este seguimiento a todas las cámaras; pudieron detectar que la persona con la misma vestimenta, se ve hasta su cara, descendió de ese vehículo y después huyó del lugar".

¿Qué pasará con el conductor y las mascotas?

Tras ser interrogado y sometido a la prueba de alcotest, el examen arrojó que el sujeto conducía con 1.11 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que fue detenido inmediatamente por conducción en estado de ebriedad. Asimismo, la policía evalúa acciones legales por el abandono de los perros, quienes quedaron encerrados, sin agua ni comida.

Afortunadamente, los tres perritos se encuentran en buenas condiciones de salud tras ser evaluados por veterinarios. Sin embargo, debido a que no contaban con chip de identificación, fueron derivados a una fundación y la familia deberá realizar un trámite legal para acreditar la propiedad de los animales y poder recuperarlos.