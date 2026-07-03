Detienen a cuatro menores por violento robo de vehículo de aplicación con la modalidad de "falso pasajero"

03 jul. 2026 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros logró la detención de una peligrosa banda delictual compuesta por cuatro menores de edad, que realizó un robo con violencia a un conductor de aplicación bajo la modalidad de "falso pasajero".

El operativo se llevó a cabo la noche del jueves en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, a cargo del personal del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) y Radiopatrullas.

Aplicación de GPS fue clave para encontrar el vehículo

De acuerdo a lo informado por Carabineros, el procedimiento se originó mientras efectivos policiales realizaban labores preventivas en el marco del Plan Antiencerronas.

En ese contexto, la víctima se acercó para denunciar el robo, mencionándoles que mantenía acceso a la ubicación de su vehículo mediante una aplicación GPS, lo que permitió orientar las diligencias para dar con el paradero de los responsables.

Tras una serie de acciones investigativas por parte de Carabineros, los funcionarios lograron ubicar y detener a la totalidad de la banda, integrada por cuatro adolescentes menores de 18 años.

Asimismo, se recuperó el vehículo sustraído y diversas especies robadas durante el ilícito. También se incautó una réplica de arma tipo pistola, confeccionada en plástico.

Esta arma fue reconocida por la víctima como el elemento utilizado por los antisociales para intimidarla y concretar el robo.