Gobierno realizó sexto vuelo de expulsión de migrantes: Varios tenían antecedentes por tráfico de drogas y uno por abuso sexual

03 jul. 2026 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno confirmó que la mañana de este viernes ha concretado su sexto vuelo de expulsión de migrantes que estaban en situación irregular o con antecedentes policiales en nuestro país.

La operación fue ejecutada en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), con apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Subsecretaría del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones.

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Expulsiones con destinos a Colombia y República Dominicana

Se trata de 45 extranjeros a bordo con destino a Colombia (37) y República Dominicana (8). El traslado se realizó en un Boeing 737 de la FACh y cada migrante fue acompañado por un funcionario de la PDI.

El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, declaró que la mayoría de las expulsiones fue por razones administrativas, como por ejemplo, el ingreso al país por pasos no habilitados.

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En otros casos se debió a la comisión de delitos. Desde la PDI indicaron que siete colombianos tenían antecedentes por tráfico de drogas, y un dominicano había cumplido condena por abuso sexual.

Expulsiones en 2026 superan las de años anteriores

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que a la fecha, sólo en 2026, "se han registrado 1.102 expulsiones, lo que supera en un 3% el total anual del 2022, donde se materializaron 1.070 expulsiones".

Asimismo, indicó que los expulsados hasta ahora superan en un 16% a lo que se hizo en todo el 2023, en donde se totalizaron 946 expulsiones.

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"Además, también supera, estando a 3 de julio, en un 0,2% las expulsiones materializadas durante todo 2024, donde se llevaron adelante 1.100 (expulsiones)", agregó la autoridad.

"Y finalmente, representa el 87% del total anual de 2025, donde se desarrollaron 1.267 expulsiones", añadió.

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Pavez destacó la "importante capacidad de ejecución" del Gobierno, considerando que "falta prácticamente toda la segunda parte del año".