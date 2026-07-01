Nicolás Grau rechaza relato económico del Gobierno de Kast: "En ningún caso Chile está en una situación de emergencia"

01 jul. 2026 - 16:57 hrs.

¿Qué pasó?

A solo horas de que el Senado rechazara la acusación constitucional en su contra, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó el escenario político y económico actual. En conversación con Radio Infinita, la exautoridad del mandato de Gabriel Boric defendió su gestión fiscal y cuestionó los argumentos del actual Ejecutivo respecto al estado de las arcas públicas.

El análisis de Grau apuntó directamente al relato oficialista instalado tras las últimas cifras económicas y de desempleo. Para el exministro, el diagnóstico de la actual administración no se condice con los indicadores técnicos del país.

“No se puede debilitar la imagen del país”

Frente a los cuestionamientos del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y del biministro Daniel Mas, Grau descartó un escenario de una gran crisis económica en nuestro país. "Es cierto que existen desafíos, pero en ningún caso Chile está en una situación de emergencia o catastrófica", enfatizó.

Así mismo, argumentó que los mercados internacionales y el riesgo país mantuvieron un comportamiento estable durante el tramo final de su gestión, asegurando que la deuda pública se consolidó en un 41,5% del PIB, un ritmo de crecimiento menor al promedio de la última década.

En esa línea, planteó sus discrepancias con la estrategia del Ejecutivo para viabilizar su agenda legislativa. "El Gobierno actual tiene todo el derecho a plantear una reforma (...), lo que yo no comparto es que se busque justificar esa reforma en una situación catastrófica que no existe, eso a mi juicio no se hace, porque uno con el afán de hacer las transformaciones que quiere no puede debilitar la imagen del país", señaló.

El trasfondo de la AC en su contra

Las palabras de Grau se dan a menos de 24 horas de que la Cámara Alta desestimara la acusación constitucional en su contra que buscaba su inhabilitación por supuestas inconsistencias por 10.000 millones de dólares en los informes de finanzas públicas. Dicha diferencia matemática ya había sido analizada por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo que descartó errores.

Al respecto, el exministro señaló la falta de comunicación por parte del equipo del ministro Quiroz antes de iniciar el proceso legal. "Si hubiera habido un acto mínimo de deferencia de llamarnos, yo les aseguro que en un par de horas hubiéramos llegado a la misma conclusión que llegó el CFA: que no había ninguna inconsistencia aritmética", concluyó Grau, enfatizando que la acusación finalmente no sumó el respaldo necesario en el Senado debido a su falta de mérito técnico.