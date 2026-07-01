"Un panda para Chile": Así puedes apoyar la campaña del Bioparque Buin Zoo que busca reunir 1 millón de firmas

01 jul. 2026 - 17:23 hrs.

El Bioparque Buin Zoo lanzó de manera oficial una ambiciosa y emocionante campaña nacional de apoyo ciudadano titulada "Un panda para Chile", con la cual busca movilizar a todo el país detrás de un objetivo histórico.

El gran propósito de esta iniciativa es reunir 1 millón de firmas, mientras que la meta busca demostrar de forma contundente el enorme interés, la pasión y el entusiasmo que tienen los chilenos por recibir en nuestra tierra a uno de los animales más emblemáticos, queridos y reconocidos de todo el planeta.

¿Cómo apoyar la iniciativa?

El éxito de este gran sueño depende enteramente de la participación y el respaldo de la ciudadanía. Si deseas sumarte y ser parte de este viaje histórico, puedes apoyar la causa de las siguientes maneras, basadas exclusivamente en la convocatoria oficial.

Suma tu firma digital

El eje central de la campaña es la recolección de firmas. Para dejar tu registro y dar tu apoyo formal, debes ingresar al sitio web oficial de la campaña en Buin Zoo (pincha aquí) y hacer clic en la opción "APÓYANOS" dentro de la sección correspondiente.

Cada firma digital es un voto de confianza. Esto permitirá demostrar a las instituciones involucradas que el proyecto tiene un respaldo ciudadano masivo y sólido.

Visita el Bioparque Buin Zoo

Otra forma activa de involucrarse y entender la magnitud de este desafío es visitando las instalaciones del parque de primera fuente.

Buin Zoo invita a la comunidad a presenciar los profundos avances que ha experimentado en los últimos años en materia de infraestructura, bienestar animal, educación y conservación. Al asistir, podrás ver con tus propios ojos el crecimiento profesional y técnico que respalda la base para soñar con un proyecto de esta envergadura.

La campaña apela a que, cuando miles de personas se unen detrás de un mismo propósito, las posibilidades se vuelven infinitas. Difundir la iniciativa con amigos, familiares y conocidos es clave para expandir el llamado y alcanzar la ambiciosa meta del millón de firmas.

Imagen de un panda / Shutterstock

El camino detrás de un gran sueño

Desde Buin Zoo están plenamente conscientes de que este es un desafío enorme que requerirá de mucha paciencia, rigurosidad y esfuerzo continuo. La llegada de un Panda Gigante a cualquier rincón del mundo no ocurre de la noche a la mañana. De hecho, suele requerir años de arduo trabajo, complejos acuerdos internacionales, el cumplimiento de los más estrictos estándares globales de bienestar animal y la coordinación de numerosas instituciones expertas.

Sin embargo, el bioparque está preparado para liderar este viaje. En los últimos años, la institución ha vivido una profunda transformación interna: han ampliado significativamente sus instalaciones, incorporado nuevas especies de diversos ecosistemas del mundo, fortalecido sus programas dedicados a la conservación y consolidado un equipo de profesionales altamente capacitados para asumir retos de nivel mundial.