Decretan Alerta Roja en Pucón por fuertes vientos en La Araucanía: han alcanzado los 100 km/h

01 jul. 2026 - 18:03 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Pucón, en la Región de La Araucanía, tras registrarse vientos de hasta 100km/h que han provocado la caída masiva de árboles, el corte de rutas y la interrupción del suministro eléctrico en la zona. La determinación se adoptó en coordinación con el municipio local y el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) Regional, cancelando la Alerta Amarilla que regía previamente.

De acuerdo con las evaluaciones técnicas, la fuerza del viento provocó el colapso de árboles sobre líneas de media tensión, dejando a 8.152 clientes sin energía eléctrica en la comuna. En paralelo, a nivel regional el Cogrid reportó un total aproximado de 128 mil usuarios afectados por cortes de luz en distintos puntos de La Araucanía, donde las ráfagas en los sectores de precordillera han alcanzado velocidades de entre 90 y 100 kilómetros por hora.

Bloqueo de rutas y aislamiento preventivo

El principal factor para el cambio de alerta fue la pérdida de conectividad terrestre entre Pucón y Villarrica. Los desprendimientos de árboles inhabilitaron por completo el tránsito en la Ruta Internacional CH-199 y en la Ruta Segunda Faja, impidiendo temporalmente el desplazamiento de vehículos particulares y de equipos de emergencia.

Ante este escenario, el Cogrid comunal dictaminó el cierre preventivo de los ingresos y salidas de personas y automóviles desde el radio urbano de Pucón. El director regional del organismo, Ian Gorayeb, explicó que la medida busca resguardar la seguridad de la población, mientras que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente una alerta por viento moderado a fuerte en precordillera y cordillera, condición que se extenderá hasta el jueves 2 de julio. La DMC anticipó además el desarrollo de heladas de entre -2 y -4°C en los valles a contar del viernes.

Faenas de reparación y estado regional

Respecto a los servicios básicos, el seremi de Energía, Jorge Rathgeb, advirtió que las labores de despeje y reparación de las redes de transmisión eléctrica podrían prolongarse durante la noche debido a la complejidad climática. La Compañía General de Electricidad (CGE) comunicó que dispone de 87 brigadas operativas en terreno y que sumará personal técnico de apoyo proveniente de otras regiones del país.

Por último, el balance oficial confirmó que las comunas de Collipulli, Lonquimay, Curacautín, Melipeuco, Cunco, Vilcún, Villarrica y Curarrehue se mantienen bajo Alerta Amarilla, en tanto que el resto del territorio regional permanece con Alerta Temprana Preventiva.