Arauco tiene más de 30 vacantes disponibles: Revisa cómo postular a las ofertas laborales de la empresa

01 jul. 2026 - 18:00 hrs.

La forestal Arauco mantiene abiertas actualmente más de 30 vacantes laborales a través de su portal oficial de empleos, con ofertas distribuidas en distintas zonas del país y en distintas áreas: desde operación de maquinaria forestal hasta mantención, obras civiles y cargos administrativos.

Las ofertas están dirigidas tanto a personas con experiencia en labores forestales y de mantención industrial, como a perfiles técnicos y profesionales, por lo que la convocatoria es amplia en términos de rubros y niveles de especialización.

Estas son las vacantes

Entre los cargos disponibles se encuentran, entre otros:

Operador/a Shovel-Feller — Zona Arauco, región del Biobío

Líder de Operación — Zona Arauco, región del Biobío

Operador/a Maquinaria Forestal Bulldozer — Zona Valdivia, región de Los Ríos

Operador/a Excavadora — Zona Valdivia, región de Los Ríos

Mantenedor/a Mecánico/a — Zona Arauco, región del Biobío

Mantenedor/a Eléctrico — Vivero Quivolgo, Constitución, región del Maule

Operador/a Maquinaria Forestal Grúa — Zona Chillán, región de Ñuble

Brigadista de Incendios Forestales — Zona Valdivia, región de Los Ríos

Operador/a Terreno Licor — Celulosa Nueva Aldea, región del Biobío

Ingeniero/a Compras Materiales — Concepción, región del Biobío

Ayudante Obras de Arte (Motosierrista) — Caminos Chillán, región de Ñuble

Estas son solo algunas de las ofertas actualmente publicadas, ya que la compañía suma otras vacantes en áreas como mantención de maquinaria, operaciones forestales y cargos técnicos, distribuidas en distintas comunas del sur del país.

Cómo postular a las vacantes de Arauco

El proceso de postulación se realiza íntegramente a través del portal de empleos de la compañía, en jobs.arauco.com (clic acá para acceder). Para poder aplicar a cualquiera de las ofertas disponibles, primero es necesario crear una cuenta en el sitio.

Una vez registrado, el postulante debe buscar entre las ofertas publicadas y elegir aquella que sea de su interés. Finalmente, solo resta hacer clic en la opción de postular al cargo para comenzar con el proceso.

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