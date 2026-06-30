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¿Buscas trabajo?: Tienda deportiva ofrece vacantes a lo largo del país

Puma, la empresa multinacional alemana de venta de calzado, ropa y accesorios deportivos, tiene una serie de ofertas de trabajo disponibles para sus operaciones en Chile.

La compañía cuenta con decenas de tiendas desplegadas a lo largo del país, lo que se traduce en la masificación de la marca a nivel nacional

La mayoría de las ofertas laborales de Puma son para desempeñarse en la Región Metropolitana, aunque también hay vacantes en otras regiones del país

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Vacantes laborales de Puma

Algunas de las ofertas laborales de Puma Chile, según las ofertas que se pueden visualizar en el portal Laborum, son las siguientes: 

  • Vendedor part time
  • Bodeguero full time
  • Visual merchandiser
  • Cajero full time

¿Cómo puedo postular?

Todas las vacantes laborales de Puma en Chile se pueden conocer en el portal Laborum (clic acá para acceder). Es importante que tengas una cuenta para poder postular, pero también puedes iniciar sesión con Google o LinkedIn. 

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Una vez que estés adentro de la oferta de tu interés, puedes apretar el botón "postulación rápida" para que tus datos sean enviados. 

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