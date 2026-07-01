Subsidio de Arriendo: Este el ahorro mínimo que debes tener para postular

01 jul. 2026 - 16:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrirá entre el 7 de julio y el 7 de agosto de 2026 un nuevo proceso de postulación al Subsidio de Arriendo de Vivienda, beneficio que entrega un aporte mensual del Estado a familias que necesitan una solución habitacional temporal.

Sin embargo, antes de postular, existe un requisito que suele pasar desapercibido y que es indispensable para poder participar: contar con un ahorro mínimo acreditado.

El monto exacto que debes tener ahorrado

Según precisa el Gobierno, para postular a este subsidio se debe acreditar un ahorro mínimo de 4 Unidades de Fomento (UF), monto que a valores actuales bordea los $164.000, aunque la cifra varía día a día según el valor de la UF.

Ese ahorro debe estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda, la cual tiene que estar a nombre del postulante, su cónyuge o su conviviente civil. Además, el Estado exige que ese dinero esté certificado por una entidad financiera que mantenga convenio de consulta en línea con el Minvu, lista que actualmente incluye a Banco Estado, Scotiabank, Coopeuch y Caja de Compensación Los Andes.

Es decir, no basta con tener el dinero ahorrado en cualquier cuenta: debe estar en una de estas instituciones para que el ahorro pueda validarse de forma automática al momento de postular.

Los otros requisitos que debes cumplir

El ahorro mínimo es solo uno de los requisitos que exige este subsidio. Para postular también se debe tener al menos 18 años y contar con cédula de identidad vigente. Salvo las personas mayores de 60 años, que pueden postular solas, el resto debe hacerlo junto a su cónyuge, conviviente civil, conviviente no formalizado por Acuerdo de Unión Civil o un hijo.

También es obligatorio estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%, además de tener cotizaciones previsionales informadas en línea por la Superintendencia de Pensiones.

En el caso de las personas que no cuentan con contrato de trabajo, pueden acreditar sus ingresos con un informe del SII de boletas de honorarios de los últimos seis meses, las últimas seis liquidaciones de sueldo o el comprobante de pago de una pensión de invalidez, vejez o sobrevivencia.

Asimismo, el ingreso familiar debe ubicarse entre 7 y 25 UF mensuales. Este tope aumenta en 8 UF por cada integrante del núcleo familiar por sobre el tercero: así, una familia de cuatro personas puede tener ingresos de hasta 33 UF, y una de cinco integrantes, hasta 41 UF.

¿Cuánto entrega el subsidio si se cumplen los requisitos?

Las familias que resulten beneficiadas accederán a un subsidio total de 170 UF, que se entrega mes a mes con un tope de 4,2 UF, monto que se puede usar de forma consecutiva o fragmentada durante un plazo máximo de ocho años.

El valor del arriendo de la vivienda, en tanto, no puede superar las 11 UF, aunque en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes ese tope sube a 13 UF, con un aporte mensual de 4,9 UF.

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