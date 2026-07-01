Todo listo para La Velada del Año VI: Estos son los artistas que dirán presente en el evento de Ibai Llanos

01 jul. 2026 - 17:18 hrs.

La Velada del Año VI, organizada por el célebre streamer Ibai Llanos, promete romper todos los récords una vez más.

Este show, que combina combates de boxeo entre creadores de contenido y espectáculos musicales de nivel internacional, se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario de la cultura pop y digital.

La Velada del Año VI

Un cartel musical que roza la excelencia

Si los combates en el ring generan expectación, los artistas invitados para esta sexta edición no se quedan atrás. Ibai preparó un despliegue de talento que recorre desde el reggaetón clásico hasta los ritmos urbanos más vanguardistas del momento.

Una de las mayores sorpresas de la noche será la presentación de la leyenda del género urbano, Yandel. En esta oportunidad, el puertorriqueño elevará sus más grandes éxitos a un nivel épico al presentarse en formato sinfónico. Canciones que marcaron a toda una generación sonarán con la majestuosidad de una orquesta en vivo, prometiendo un inicio histórico para el evento.

El toque de rock y pop latino llegará de la mano del multipremiado cantautor colombiano Juanes. Con una trayectoria impecable y un arsenal de himnos globales como A Dios le pido y La camisa negra, el artista aportará una energía inigualable y la calidez de su guitarra al escenario de la Velada.

Lucho RK y La Pantera

El talento emergente y los nuevos ritmos de las Islas Canarias estarán dignamente representados por Lucho RK y La Pantera. Ambos artistas han tomado por asalto las listas de éxitos urbanos con su frescura, barras potentes y un estilo único que pondrá a bailar a todo el recinto.

Bad Gyal

La reina del dancehall y el trap español, Bad Gyal, llega dispuesta a incendiar el escenario. Su arrolladora presencia escénica, sus coreografías milimétricas y éxitos globales garantizan un espectáculo visual y sonoro de primer nivel, cargado de empoderamiento y puro ritmo urbano.

Anuel AA

Para cerrar con broche de oro, el "Dios del Trap", Anuel AA, hará vibrar la Velada. El puertorriqueño, uno de los artistas más influyentes y seguidos de la música urbana, llevará su inconfundible lema "Real hasta la muerte" al ring musical, asegurando un show de altísima intensidad.

Fecha y Lugar: ¿Cuándo y dónde será la cita?

Para que no te pierdas ni un solo segundo de esta mega producción, toma nota de las coordenadas oficiales. La Velada del Año VI se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio.

El majestuoso escenario elegido para albergar a los miles de almas ansiosas de boxeo y música será el Estadio de La Cartuja en Sevilla. Este recinto deportivo ofrecerá una infraestructura de nivel mundial, pantallas gigantescas y una acústica impecable que hará honor al talento de los artistas invitados.

Los artistas de La Velada del Año VI.



Nos vemos el sábado 25 de julio 🫡. pic.twitter.com/f30FNsktBR — Ibai (@IbaiLlanos) July 1, 2026

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