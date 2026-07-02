Volverías con tu ex? 2: Claudio Rojas dijo que tendría una noche salvaje con Estefi y no presentaría a Bárbara a su familia

02 jul. 2026 - 11:45 hrs.

El asado de hombres del capítulo 19 de Volverías con tu ex? 2 dejó frases que nadie en el encierro de Mega olvidará fácilmente. Claudio Rojas fue el protagonista involuntario de la noche con una serie de declaraciones que generaron indignación dentro y fuera de la casona.

Con quién se casaría, con quién tendría una noche salvaje y a quién no presentaría a sus padres

La dinámica consistía en responder tres preguntas sobre las participantes del reality. Claudio Rojas aseguró que se casaría con Yasmín Valdés por su experiencia. Para la noche de pasión eligió a Estefi Marquis: "Es una mujer salvaje, ese pelo wild, como se viste, como se presenta, yo creo que acá podría ser una tremenda noche". La reacción de Tonka Tomicic fue inmediata: "Que son tontos los hombres".

"Se cagarían de miedo con una mujer tan empoderada"

Pero el comentario que más polémica generó en Volverías con tu ex? 2 fue su explicación para no presentar a Bárbara Muriel a su familia: "Creo que no es el formato que mis padres les gustaría que yo estuviera. Tiene que ver con un tema de actitud de vida. A ella le hubiese gustado una mujer más de casa, no tan desarrollada, tan empresaria. Se cagarían de miedo con una mujer tan empoderada, tan desarrollada".

Las palabras golpearon profundamente a Hurubachi Pardo, quien interpretó que quedó expuesta como una mujer menos empoderada que Bárbara. Mateucci también reaccionó desde la galería: "¡Claro, porque la quiere manejar!".

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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