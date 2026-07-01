Volverías con tu ex? 2 EN VIVO: Rai se quiebra por Faloon y duelo de eliminación entre Rai y Sofía vs. Kaos y Estefi

01 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Esta noche llega uno de los capítulos más emotivos de Volverías con tu ex? 2. Raimundo "Rai" Cerda no podrá seguir conteniendo sus sentimientos por Faloon Larraguibel y terminará derrumbándose frente a sus compañeros del reality de Mega.

Y cuando la emoción dé paso a la tensión, llegará el duelo de eliminación más decisivo del encierro.

Lo que viene esta noche

El capítulo comenzará con una confesión de Rai a Nicolás Solabarrieta que dejará en claro cuál fue su verdadero motivo para entrar al encierro: "Me metí acá para ver qué tanto amo a esta mina, y me di cuenta de que la amo caleta". A la mañana siguiente, sin previo aviso, romperá en un desconsolado llanto al recordar a Faloon.

Abrazado a Kaoto, no podrá contener las lágrimas durante varios minutos: "Nunca me había sentido así, no lloro nunca", dirá mientras intenta secarse las lágrimas.

Poco a poco, el resto de sus compañeros se acercará para apoyarlo. Guarén, Luli y varios participantes intentarán consolarlo, aunque Rai seguirá profundamente afectado e incluso continuará llorando en silencio ya en la ducha.

Más tarde, la emoción dará paso a la tensión con el duelo de eliminación más decisivo del reality: Raimundo Cerda y Sofía Latorre contra Estefanía Marquis y Carlos "Kaos" Águila, una competencia que remecerá por completo la casona de Volverías con tu ex? 2 y dará inicio a un nuevo ciclo del encierro.

Cuándo y dónde ver Volverías con tu ex? 2 en vivo

El capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2 se emite por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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