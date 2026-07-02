En el lanzamiento de una firma de ropa: Kika Silva y Cristián Arriagada hacen su primera aparición pública como pareja

02 jul. 2026 - 09:11 hrs.

Sin lugar a dudas, uno de los romances que se ha tomado el lente de la farándula nacional ha sido el de la influencer Kika Silva con el médico cirujano Cristián Arriagada, viudo de la periodista Javiera Suárez.

Una de las críticas más recurrentes que han hecho los cibernautas es que Silva y la comunicadora eran amigas, por lo que cuestionaron que se haya involucrado con Arriagada. Sin embargo, tanto Kika como Cristián emitieron una declaración en la que llamaron a las personas a respetar su romance.

Kika Silva y Cristián Arriagada hacen su primera aparición pública como pareja

La influencer y el médico asistieron juntos a un evento de moda el fin de semana pasado, hecho que marcó su primera aparición pública como pareja.

En concreto, ambos fueron captados por la revista Cranberry Chic en el marco del lanzamiento de una firma de ropa internacional en Chile.

A través de Instagram, se puede ver a la pareja posando para las cámaras y, como era de esperar, los comentarios de los usuarios de dicha red social no se hicieron esperar.

"Bella pareja", "ahí es", "qué hermosa pareja Kika y el doctor. Se ven muy lindos, ojalá duren muchos años y tengan un hijo. Bendiciones infinitas para ellos", "linda pareja, solo vivir la vida llenita de amor", "regios ambos, me encantan", fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social.

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