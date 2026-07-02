Mallplaza inicia ampliación en centro comercial con inversión de US$110 millones: Obras generarían más de 600 puestos de trabajo

02 jul. 2026 - 15:19 hrs.

¿Qué pasó?

Mallplaza dio un paso estratégico de gran envergadura al iniciar de manera oficial las obras de ampliación y modernización de Mallplaza Trébol (inaugurado en 1995), uno de sus complejos más emblemáticos e históricos, ubicado en la región del Biobío.

Esta iniciativa forma parte de un plan de inversiones robusto que busca no solo aumentar la superficie arrendable del recinto, sino también transformar la experiencia de visita de miles de personas que acuden diariamente desde comunas como Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz y los alrededores.

Modernización y nueva oferta comercial

El proyecto de expansión contempla una inversión de US$110 millones, con el objetivo de incorporar nuevas marcas internacionales y locales, respondiendo a una demanda creciente de espacios de mayor categoría, consignó Diario Financiero

Además del robustecimiento del segmento de tiendas de moda y tecnología, la ampliación pondrá un foco especial en la diversificación de su propuesta gastronómica y de entretenimiento, áreas que se han transformado en los principales motores de flujo para los centros urbanos modernos.

Desde la compañía han destacado que este tipo de transformaciones arquitectónicas y comerciales responden al compromiso de Mallplaza "de mantener sus activos vigentes, competitivos y alineados con las tendencias globales", donde los centros comerciales dejan de ser meros lugares de compra para convertirse en verdaderos centros urbanos de encuentro social.

Impacto económico y laboral en el Biobío

Más allá de los metros cuadrados que se sumarán a la infraestructura actual, el inicio de las obras en Mallplaza Trébol representa un fuerte impulso para la economía de la región del Biobío.

En este sentido, se proyecta que durante la fase de construcción se generen alrededor de 640 puestos de trabajo, lo que dinamizará el sector de la construcción local y los servicios asociados.

Asimismo, una vez inauguradas las nuevas dependencias, la llegada de nuevos operadores comerciales significará la creación de empleo permanente en áreas como ventas, administración, seguridad, logística y servicios de gastronomía, consolidando al centro comercial como uno de los principales generadores de empleo en la zona.

Todo sobre Negocios