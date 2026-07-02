Conocidas cadena de comida anuncian plan para casi duplicar sus locales en Chile en los próximos 3 años

02 jul. 2026 - 15:34 hrs.

Las cadenas de restaurantes Chili's Grill & Bar y P.F. Chang's tienen nuevo dueño en Chile y ya delinearon un ambicioso plan de crecimiento.

El fondo de inversión Lucens Capital —con sede en Argentina y Nueva York— adquirió ambas marcas al grupo mexicano Alsea a fines de 2025, luego de que este decidiera concentrarse en sus negocios de Burger King y Starbucks.

Para operar las marcas en el país, Lucens Capital creó la empresa Alpha Group, liderada por Santiago Farinati como gerente general y Sebastián Gennaro como gerente de operaciones, ambos exejecutivos de Alsea para la región.

El primer hito: un local fuera de los malls

Tras ocho meses de preparación, Alpha Group marcó su primer paso como nuevo controlador de las marcas ayer miércoles, con la apertura de un local Chili's en Isidora Goyenechea, en el barrio El Golf. Se trata del primer restaurante de la cadena ubicado fuera de un centro comercial en Chile, en el espacio donde antes funcionaba un P.F. Chang's.

Actualmente, la operación de Alpha Group cuenta con seis locales Chili's —distribuidos en Parque Arauco, Cenco Costanera, Alto Las Condes, Plaza Los Dominicos, Arauco Maipú e Isidora Goyenechea— y dos P.F. Chang's, en Parque Arauco y Alto Las Condes.

El plan: de 8 a 16 locales en tres años

Con un financiamiento cercano a los US$5 millones aportado por Lucens Capital, la compañía proyecta casi duplicar su operación durante los próximos 36 meses, llegando a entre 15 y 16 locales entre la Región Metropolitana y regiones.

Sobre los objetivos de esta expansión, Farinati señaló que buscan "conectarlas de manera inteligente con las expectativas del mercado local". Gennaro, por su parte, adelantó que la compañía "estará viendo traer otras marcas al ecosistema chileno".

Para regiones, la apertura de un Chili's en Concepción está prácticamente confirmada, mientras que Viña del Mar, Temuco y Puerto Montt se evalúan para una etapa posterior. En Santiago, la marca apunta a La Florida, además de estudiar oportunidades en Ñuñoa, Puente Alto y Colina-Chicureo. P.F. Chang's, en tanto, mira posiciones en La Dehesa y también en Concepción.

Según cálculos de la industria citados por el diario La Tercera, cada local de este tipo requiere una inversión promedio de entre US$800 mil y US$1 millón.

Más empleo en el sector

El crecimiento también contempla un fuerte componente laboral: Alpha Group emplea actualmente a cerca de 400 personas y espera superar los 750 colaboradores al término del plan de expansión. Solo en el nuevo local de Isidora Goyenechea trabajan 45 personas.

Sobre el enfoque de la operación, Gennaro afirmó que buscan una mirada de largo plazo, "donde la experiencia de cada invitado" sea parte central de la propuesta.

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