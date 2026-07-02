Estas son todas las propuestas de la Mesa de Reactivación Laboral: ¿Qué dicen sobre las 52 horas, la indemnización y los despidos?

02 jul. 2026 - 16:00 hrs.

La Mesa de Reactivación Laboral, integrada por economistas y presidida por David Bravo, entregó al ministro del Trabajo, Tomás Rau, un informe con 22 propuestas para enfrentar la crisis del empleo en Chile.

El contexto: una tasa de desempleo que llegó a 9,4% en el trimestre marzo-mayo, la más alta en cinco años. Estas son las tres medidas que más debate han generado, explicadas de forma simple.

¿Jornadas de 52 horas semanales?

No es que se vaya a trabajar 52 horas todas las semanas. La ley actual ya permite llegar a ese máximo en semanas puntuales, sumando las 42 horas ordinarias más 10 horas extras pagadas.

Lo que cambia con la propuesta es el plazo para promediar esas horas: hoy se calcula mes a mes, y se plantea extenderlo a un año completo. Esto permitiría, por ejemplo, que un rubro con temporada alta concentre semanas más largas en esos meses y compense con jornadas más cortas o días libres en la temporada baja.

El fin del tope de 11 años en la indemnización

Hoy, un trabajador despedido recibe un mes de sueldo por cada año trabajado, con un tope de 11 meses.

La propuesta busca reemplazar ese sistema por una "indemnización a todo evento": el trabajador recibiría dinero sin importar si lo despiden o si renuncia por encontrar otro trabajo. La letra chica es que esto se financiaría con una cotización adicional al seguro de cesantía —a cargo del empleador— y, a cambio, el tope bajaría: en vez de 11 años, podrían ser 7 o 5.

Aplicaría solo a los contratos nuevos, aunque quienes ya tienen contrato podrían sumarse de forma voluntaria.

Más facilidades para despedir por necesidades de la empresa

La tercera propuesta amplía esta causal de despido, que hoy es bastante acotada. Se busca incorporar como argumentos válidos las bajas sostenidas en las ventas, los procesos de reorganización interna de una empresa y un nuevo concepto: la "falta de adecuación del trabajador". Para trabajadores y sindicatos, esto podría facilitar despidos sin dar mayores explicaciones.

Otras propuestas de la Mesa

El informe incluye otras 19 medidas, agrupadas en distintos ejes:

Más empleo femenino y apoyo al cuidado familiar

Sala Cuna Universal: Pedir que se tramite con urgencia el proyecto de ley.

Cuidado extraescolar: un sistema universal de cuidado para niños fuera del horario de clases.

Postulación unificada: un portal centralizado para postular a salas cuna y jardines infantiles.

Educación preescolar: Ampliar la cobertura para niños y niñas de 2 a 4 años.

Subsidios al empleo, jóvenes y formalidad

Mejorar el Subsidio Unificado al Empleo (SUE) para que sea un estímulo real de contratación.

Crear el programa Talento Joven, con prácticas laborales para estudiantes técnico-profesionales.

Ampliar a un mínimo de 2 o 3 turnos las obras públicas.

Formar un grupo técnico para reducir la informalidad laboral.

Capacitación para una nueva economía

Crear una plataforma única: el Sistema de Desarrollo Continuo de Habilidades Productivas.

Modificar los programas del Sence para enfocarlos en resultados de empleabilidad.

Mantener la franquicia tributaria de capacitación, pero con más calidad y fiscalización.

Otros cambios a la regulación laboral

Un mecanismo de reducción temporal de jornada ante shocks económicos.

Simplificar la autorización de jornadas excepcionales en sectores que operan sin interrupción.

Fortalecer la polifuncionalidad laboral con una modificación legal explícita.

Una mesa de trabajo para abordar la judicialización en materia laboral.

Facilitar el teletrabajo para personas cuidadoras.

Corregir aspectos de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT) que afectan al empleo.

Mejor información del mercado laboral

Que el INE explique las diferencias entre sus cifras de empleo y los registros administrativos.

Crear un sistema abierto de información laboral con microdatos anonimizados.

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