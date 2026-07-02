"No queremos plata, queremos justicia": "Guatón" de Los Atletas de la Risa prepara querella a tres meses de muerte de su esposa

02 jul. 2026 - 16:33 hrs.

¿Qué pasó?

Han pasado casi tres meses desde que Juan Carlos Donoso, conocido como el "Guatón" de Los Atletas de la Risa, enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su esposa, Myriam Salazar.

Desde entonces, el humorista ha debido combinar el duelo con su regreso a los escenarios.

Según contó, el apoyo de sus hijos y el trabajo han sido fundamentales para sobrellevar la pérdida, mientras la familia continúa preparando acciones legales por la atención médica que recibió Salazar antes de fallecer.

La búsqueda de justicia

Mientras intenta reconstruir su vida tras la muerte de su esposa, el "Guatón" también sigue adelante con otro proceso: la preparación de una querella por la atención que recibió Myriam antes de fallecer.

La mujer murió a los 66 años por una pancreatitis aguda en el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública, la ex Posta Central.

La familia acusa que no recibió una atención oportuna pese a informar que sufría una pancreatitis aguda y presentar fuertes dolores: "Actuaron con total inhumanidad. Ella gritaba de dolor y no la ayudaron", había dicho Sandy, la hija menor del matrimonio.

Familiares que presenciaron la atención sostienen que el personal no reaccionó a tiempo cuando su estado se agravó, por lo que buscan presentar una querella penal por una presunta negligencia médica.

"Estamos esperando el certificado de la autopsia y otros documentos para el perito forense. Como familia nos queremos querellar penalmente", indicó Donoso.

Además, aclaró que el objetivo de la acción legal no es obtener una compensación económica: "No queremos plata y que se acabe el caso, queremos justicia, que encuentren culpables y que ya no puedan ejercer", afirmó.

Su regreso a los escenarios

En conversación con Las Últimas Noticias, Donoso explicó que decidió retomar su trabajo por recomendación de sus hijos y porque su propia esposa siempre lo impulsó a continuar: "Tengo que seguir. Mis hijos me recomendaron seguir, que este es mi trabajo, que me hace bien. Esta es mi pega y de esto vivo", señaló.

Y agregó: "Mi señora podía estar muy mal de salud y siempre me decía que igual fuera a trabajar", comentó.

Actualmente vive junto a sus hijas Myriam y Sandy, mientras que su hijo comparte con él de manera frecuente. "Gracias a Dios estoy bien acompañado, en las noches es un poquito más difícil. Me ha costado dormir", reconoció.

Donoso también recordó un emotivo momento vivido durante el Día del Padre: "Me hicieron una sorpresa superbonita en la casa, yo justo volvía de un show. Casi me mataron a mí estos w... jajajá (...) Lo pasamos bien, aunque siempre estará esa penita de que falta alguien en la mesa", relató.

Pese a que asegura que intenta continuar con su rutina, reconoce que la ausencia de su esposa sigue presente: "Tengo que apartar las cosas, la pena la llevo en el alma y cada día está más escondidita, y ahí va a estar por siempre", concluyó.