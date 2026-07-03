Pensión Garantizada Universal: ¿A quiénes les subirá el monto en septiembre?

03 jul. 2026 - 07:00 hrs.

La implementación gradual de la Reforma de Pensiones contempla entre sus principales modificaciones el próximo aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que beneficiará a un amplio grupo de adultos mayores.

Desde septiembre de 2026, una mayor cantidad de ellos podrá acceder al monto máximo que otorga la PGU, siempre que cumplan los requisitos establecidos para recibir el beneficio.

Además, la implementación de la reforma continuará en 2027.

¿A quiénes les subirá el monto de la PGU en septiembre?

Actualmente, tras el reajuste aplicado por IPC en febrero de 2026, la PGU entrega un monto máximo de $250.275 para las personas de 82 años o más, mientras que quienes tienen entre 65 y 81 años pueden recibir un máximo de $231.732.

Sin embargo, desde septiembre de 2026, las personas que tengan 75 años o más accederán al máximo de $250.275 debido a la Reforma a las Pensiones.

En el caso de quienes ya reciben la PGU y tengan 75 años al 30 de septiembre, el aumento se aplicará de forma automática. Por su parte, quienes cumplan 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027 accederán al nuevo monto desde el mes de su cumpleaños.

¿Cuál será el monto de la PGU para los mayores de 75 años?

De todas maneras, el monto de la PGU dependerá de la pensión base que recibe cada persona. Actualmente, funciona de la siguiente manera:

Hasta $789.139: recibe el monto máximo vigente.

recibe el monto máximo vigente. Entre $789.140 a $1.252.602: recibe un monto variable.

recibe un monto variable. Sobre $1.252.603: no tiene derecho al beneficio.

El próximo aumento que llegará en 2027

Luego de que el monto máximo ($250.275) se comience a entregar a las personas de 75 años o más en septiembre de este año, el siguiente hito llegará en septiembre de 2027, cuando la cifra máxima se extienda a todas las personas de 65 años o más que cumplan los requisitos establecidos por la ley.

¿Quiénes podrán pedir un monto complementario de la PGU en 2027?

Quienes cumplan con los requisitos podrán recibir un monto complementario del beneficio. Según el portal ChileAtiende, son dos los grupos que podrán solicitar este monto complementario:

Pensionados de montepío de CAPREDENA o DIPRECA.

Beneficiarios de leyes de reparación, es decir, jubilados de entre 65 y 74 años que reciban pensiones de gracia, Ley Rettig o Ley Valech.

Podrán solicitar el complemento de sus pensiones para alcanzar el monto de la PGU desde septiembre de 2027, siempre y cuando no reciban una pensión extra.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la PGU?

La Pensión Garantizada Universal es un beneficio mensual pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS) y está dirigido a personas de 65 años o más, independiente de si continúan trabajando o ya están pensionadas.

Para acceder al beneficio se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener 65 años cumplidos (la solicitud puede iniciarse desde los 64 años y nueve meses).

(la solicitud puede iniciarse desde los 64 años y nueve meses). No pertenecer al 10% de mayores ingresos de la población.

de la población. Acreditar residencia en Chile y haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años.

Tener una pensión base igual o inferior a $1.252.602.

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