Así es el moderno helicóptero que reforzará los patrullajes de Carabineros: Puede volar a 6 mil metros de altura

03 jul. 2026 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros presentó el jueves el nuevo helicóptero multipropósito Airbus H145, una aeronave de última generación que comenzará a operar en la región de Tarapacá para reforzar los patrullajes, los rescates y la respuesta ante emergencias.

El helicóptero, identificado con la matrícula C-34, fue adquirido con recursos del Gobierno Regional de Tarapacá, tras una inversión superior a los $11.500 millones, y fue recibido en una ceremonia realizada en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique.

¿Qué puede hacer el nuevo helicóptero?

Entre sus principales capacidades, el Airbus H145 cuenta con cámaras térmicas y sistemas de visión nocturna, lo que permitirá realizar patrullajes aéreos de alta eficacia durante la noche.

Además, puede operar hasta los 6 mil metros de altura, lo que facilita el despliegue en sectores cordilleranos y fronterizos. También está preparado para efectuar evacuaciones aeromédicas, búsqueda y rescate, traslado de personal especializado, vigilancia aérea y apoyo en catástrofes naturales.

Su diseño multipropósito y su alta maniobrabilidad permiten reducir los tiempos de respuesta ante distintos tipos de emergencias y ampliar la cobertura operativa de Carabineros en zonas de difícil acceso.

El segundo de su tipo en Carabineros

Durante la ceremonia se realizó un simulacro de rescate en el que pilotos de la Sección Aérea y efectivos del GOPE efectuaron una evacuación aeromédica, demostrando algunas de las capacidades de la nueva aeronave.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, afirmó que "este moderno helicóptero será un gran aporte para la región, ya que permitirá operatividad policial oportuna, especialmente en sectores geográficos de difícil acceso; apoyo a los patrullajes terrestres diurnos y nocturnos; rescate de personas en zonas más apartadas y traslados aeromédicos".

El Airbus H145 corresponde al segundo helicóptero de este modelo incorporado por Carabineros. La institución destacó que también será utilizado para reforzar la vigilancia de la frontera, combatir el crimen organizado y trasladar insumos y personal hacia cuarteles ubicados en zonas aisladas.

Foto: Gore Tarapacá

Foto: Gore Tarapacá

Foto: Gore Tarapacá

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