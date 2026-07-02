General director de Carabineros tras extradición de implicado en crimen de Emanuel Sánchez: "Donde sea los vamos a perseguir"

02 jul. 2026 - 21:59 hrs.

¿Qué pasó?

El General director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata, valoró la concreción de la extradición de Dayonis Junior Orozco Castillo, imputado por el brutal homicidio del mayor Emanuel Sánchez, hecho ocurrido en abril de 2024 en la comuna de Quinta Normal.

La máxima autoridad de la institución uniformada destacó el despliegue multiinstitucional y la coordinación internacional que permitieron traer al sujeto de regreso al país para enfrentar a la justicia chilena.

"El día de hoy se materializó la extradición del sujeto que participó en el cruel asesinato del mayor Emanuel Sánchez, que en paz descanse. En este hecho, valoro el trabajo de los servicios especializados de Carabineros, pero también el apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI), del trabajo del Ministerio Público y también el apoyo que hemos tenido por parte de la Fuerza Aérea de Chile (FACh)", señaló el general Araya.

Cooperación internacional contra la impunidad

Asimismo, el jefe de las fuerzas policiales enfatizó que el éxito de este traslado es un reflejo de los lazos que ha estrechado Chile con las policías de la región para capturar a delincuentes que huyen del territorio nacional.

"Eso da cuenta también del trabajo que se está desarrollando en materia internacional y las relaciones que se están fortaleciendo con los distintos cuerpos policiales que posibilitan la detención y posterior extradición de este individuo", complementó.

Finalmente, el General Director de Carabineros envió un claro mensaje de advertencia a los delincuentes, asegurando que los recursos del Estado se moverán sin fronteras con tal de evitar la impunidad.

"Eso significa que un hecho tan cruel como es la muerte de un carabinero, donde sea los vamos a perseguir, donde sea vamos a coordinar. Y hoy día se está materializando de esta forma. La muerte de un carabinero, de un funcionario policial, no debe quedar impune", cerró tajante la autoridad.