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Temblor en el norte Chile: Conoce cuál fue la magnitud del movimiento telúrico

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 04:45 horas.

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¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 73 kilómetros al norte de Tocopilla, a 41 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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