Temblor en el norte Chile: Conoce cuál fue la magnitud del movimiento telúrico
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 04:45 horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 73 kilómetros al norte de Tocopilla, a 41 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de