Beneficios sin cobrar: Así puedes revisar con tu RUT si registras pagos pendientes

02 jul. 2026 - 18:00 hrs.

Cada año, miles de personas en Chile dejan de cobrar importantes sumas de dinero correspondientes a bonos, subsidios y pensiones estatales entregados a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras entidades. En muchos casos, los beneficiarios desconocen por completo que tienen estos fondos acumulados.

Si tienes la duda de si eres una de las personas con dineros disponibles, existen tres plataformas oficiales y gratuitas donde puedes consultar de manera rápida y segura utilizando únicamente tu RUT. A continuación, te explicamos el paso a paso y qué beneficios podrías tener guardados.

El portal de consultas de ChileAtiende (IPS)

El Instituto de Previsión Social recomienda como primera opción ingresar directamente al sitio web de ChileAtiende. En este espacio existe una sección exclusiva llamada "Revisa si tienes una pensión o beneficio sin cobrar".

¿Cómo consultar?

Solo debes ingresar tu RUN (RUT) y tu fecha de nacimiento.

¿Qué pasa si tienes un saldo?

Si el sistema te arroja que cuentas con montos pendientes, podrás revisar el detalle ingresando con tu ClaveÚnica. Desde ahí mismo puedes gestionar la forma de cobro, ya sea solicitando un depósito directo en tu cuenta bancaria o agendando un retiro presencial.

Beneficios que puedes encontrar aquí

En esta plataforma se agrupan aportes tan importantes como la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Subsidio Familiar (SUF), el Bono por Hijo, el Bono Bodas de Oro, la Asignación Familiar, el Bolsillo Familiar Electrónico y pensiones de las excajas de previsión, entre otros.

"No lo Cobraste" de BancoEstado

Si eres usuario de la CuentaRUT u otros productos de BancoEstado, la entidad bancaria dispone de una herramienta clave para rastrear transferencias no cobradas.

¿Cómo funciona?

Ingresando tu RUT en el portal "No lo Cobraste", el sistema te informará de inmediato.

Detalle importante

Esta plataforma solo muestra los beneficios económicos que deben retirarse de forma presencial en las sucursales de BancoEstado o BancoEstado Express. Si el dinero ya fue depositado automáticamente en tu CuentaRUT, no aparecerá en esta búsqueda. Recuerda que la información se actualiza con los datos del día hábil anterior.

Tesorería General de la República (TGR)

Una tercera vía fundamental es el sitio web de la Tesorería General de la República. Es común que existan dineros retenidos o devoluciones que nunca llegaron a destino por problemas en los datos bancarios de los usuarios.

¿Cómo ingresar?

Puedes acceder a su portal oficial utilizando tu RUT, ClaveÚnica o la Clave Tributaria del Servicio de Impuestos Internos (SII).

¿Qué revisa?

Te permitirá verificar si tienes devoluciones de impuestos, subsidios específicos, préstamos estatales vigentes u otros pagos pendientes de cobro directos del Fisco.

Recomendación de seguridad

Recuerda hacer estas consultas siempre desde los canales y enlaces oficiales de cada institución. Ninguna de estas plataformas te pedirá contraseñas bancarias o claves de coordenadas para informarte si tienes un beneficio.

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