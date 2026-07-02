Las ARMY se movilizan tras incertidumbre por conciertos de BTS: Convocan a manifestación en Santiago

02 jul. 2026 - 18:29 hrs.

¿Qué pasó?

La ilusión de miles de fanáticas y fanáticos de BTS en Chile atraviesa un momento de incertidumbre, luego de que el IND no autorizara el Estadio Nacional para recibir los conciertos programados para octubre.

Ante esto, integrantes del fandom "ARMY" anunciaron una manifestación en Santiago.

A través de redes sociales, seguidores del grupo difundieron un llamado para reunirse el próximo domingo 5 de julio, a las 13:00 horas, en las inmediaciones de la estación Metro Baquedano, con el objetivo de expresar su descontento por el escenario que enfrenta el evento.

El motivo del conflicto

La convocatoria surge después de que se conociera que las presentaciones previstas para el 14, 16 y 17 de octubre no fueron autorizadas en el principal recinto deportivo del país.

Según los antecedentes, la productora DG Medios y el Instituto Nacional del Deporte no alcanzaron un acuerdo para concretar los conciertos en el Estadio Nacional.

Uno de los principales puntos de conflicto fue el impacto que tendría el montaje del escenario requerido por la banda sobre el césped híbrido del recinto.

La estructura contempla un escenario de 360° con pasarelas, cuya instalación requeriría cerca de nueve días de trabajo. Desde el recinto se consideró que esto podría afectar los pastos del espacio que posteriormente será utilizado para otros eventos como la Teletón y encuentros de La Roja.

El llamado del fandom ARMY

En el mensaje que comenzó a circular entre las ARMY, las organizadoras manifestaron su molestia por la situación: "¡No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras destruyen nuestro sueño! El gobierno y las autoridades tienen que responder. ¡La cultura y la música también importan!", señalaron.

Además, instaron a asistir con artículos relacionados con BTS para "hacer ruido" durante la manifestación.

También expresaron su preocupación por la posibilidad de que los conciertos sean cancelados o trasladados a otro estadio que, según indican, no reuniría las condiciones esperadas para el espectáculo.