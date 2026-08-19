La batalla por el nombre de Tommy Rey: Exdirector de la "Sonora" presenta demanda para quitarle la marca a su familia

19 ag. 2026 - 09:12 hrs.

La disputa por el nombre y legado de Tommy Rey abrió un nuevo capítulo. Leonardo Soto presentó una demanda ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) para buscar la nulidad de la marca "La Sonora de Tommy Rey".

Soto fue director de la agrupación hasta la muerte del cantante, ocurrida en marzo de 2025. Tras el fallecimiento, aseguró que existía un acuerdo para no continuar utilizando el nombre.

Sin embargo, la viuda del artista, Gloria Sáez, siguió adelante con una nueva banda bajo esa denominación, encabezada en la voz por Patricio "Tommy Jr." Zúñiga, hijo del cantante.

"El nombre se lo llevaba a la tumba"

De acuerdo a La Tercera, el 10 de julio, Soto ingresó ante el INAPI una acción de nulidad contra el registro de la marca, cuya titularidad pertenece a Sáez.

"Habíamos quedado de acuerdo con Tommy Rey y su señora de que, si él se iba antes, el nombre se lo llevaba a la tumba", afirmó Soto al medio.

Su abogada, Fernanda Olmedo, sostiene que buscan reivindicar los derechos de Soto y de otros músicos que formaron parte de la histórica agrupación durante décadas.

Además, se cuestionó la transferencia de la marca "Tommy Rey" a Gloria Sáez y se anticipó que buscarán impugnar el contrato mediante el cual fue adquirida.

"Decir eso es una mentira muy grande"

Desde la representación jurídica de Sáez y la familia, en cambio, aseguran que el registro fue concedido a Tommy Rey en 2014 y transferido legalmente a su esposa en 2018.

También plantean que la acción de nulidad habría sido presentada fuera del plazo legal. "La marca ya está prescrita", sostuvo Mariela Ruiz, abogada de la familia.

Gloria Sáez, por su parte, rechazó la versión de Soto y afirmó: "Él no es el fundador del grupo ni es quien le puso su nombre. Decir eso es una mentira muy grande".

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