"Imagino que ser 20 años amante es una falta de amor propio inmenso": Mariano atacó a Bárbara en Volverías con tu ex? 2

19 ag. 2026 - 08:15 hrs.

El Cara a Cara del capítulo 45 de Volverías con tu ex? 2 dejó uno de los enfrentamientos más duros de la temporada, con Bárbara Córdoba en el centro de las críticas y Mariano Brozincevic como el participante que no se guardó absolutamente nada.

Todo partió cuando Bárbara nominó a Mariano y confesó que durante una discusión previa había "sentido terror". Pero la tensión no se quedó en esa dirección, porque Mariano respondió con una nominación de vuelta y un discurso que sacudió la casona de principio a fin.

"Te encontraste con una persona que te va a desenmascarar. ¿Sabes qué tienes adentro? A este, la cola te cuelga, del coludo, lo sabes muy bien", le dijo Mariano, acusándola directamente de tener al diablo dentro, en una de las frases más impactantes que ha dado el programa.

Mariano con todo contra Bárbara

Pero Mariano no se detuvo ahí. Fue más allá y tocó un punto de la historia personal de Bárbara que hasta ese momento no había sido tan expuesto dentro del encierro, mezclando la crítica a su actitud con una reflexión sobre su pasado.

"Yo no sé si esto viene del daño que te han hecho en tu pasado porque me imagino que ser 20 años amante de una persona es una falta de amor propio inmenso y lamento que te hayan hecho ese daño", dijo, en una frase que combinó el golpe con algo que sonó casi a compasión.

La acusación que más resonó entre sus compañeros fue otra. Mariano la señaló directamente por la forma en que trató a Luis Mateucci durante el conflicto que ambos protagonizaron, específicamente por los insultos que involucró a la madre del argentino.

"Lo que más me molestó fue la forma en que trataste a Luis, eso es no tener límite alguno, insultar así a su madre. Haces las cosas y después las niegas en público y cambias la historia", le recriminó, poniendo en palabras lo que varios dentro de la casona pensaban pero no habían dicho tan directamente.

Luis Mateucci, por su parte, sumó un comentario que generó tanto risas como incomodidad entre los presentes. "Ella asusta con la magia negra", dijo el argentino, en una frase que en cualquier otro contexto podría parecer un chiste, pero que dentro de la dinámica del programa sonó como una crítica real.

Bárbara es el foco de las críticas

El nivel de intensidad del Cara a Cara dejó en claro que Bárbara se ha convertido en uno de los focos más controversiales de esta etapa del reality. Sus actitudes generan reacciones fuertes en sus compañeros, y cada vez son más los que deciden enfrentarla directamente.

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La noche también estuvo marcada por el acercamiento cada vez más evidente entre Ludmila y Kaoto, y por la revelación de Sofía Latorre sobre los hábitos de higiene de Raimundo Cerda, que lo dejó completamente expuesto frente a todos en la casona.

En Volverías con tu ex? 2, las emociones siguen a flor de piel y cada Cara a Cara parece superarse al anterior en intensidad, dejando siempre la sensación de que lo más fuerte todavía está por venir.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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