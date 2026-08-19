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Gobierno elimina horario punta en cobro de luz para pymes y empresas: Revisa desde cuándo aplicará la medida

¿Qué pasó?

El Gobierno anunció que eliminará el "horario punta" en el cobro de la luz para pymes y empresas.

Desde el Ministerio de Energía explicaron que la decisión se tomó con el fin de mitigar el impacto que este costo extra tiene en el sector productivo, ejemplificando: "En horario punta, el dueño debe decidir entre dejar de producir, desconectarse del sistema y recurrir a generadores diésel, o seguir con normalidad y pagar el sobrecosto de luz".

Se trata de una franja horaria entre las 18:00 y las 22:00 horas en la que aumenta el consumo eléctrico y, para incentivar un menor uso de energía, sube el costo de la luz. Esto está vigente de lunes a viernes, desde abril hasta septiembre de cada año.

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Desde cuándo se aplicará la nueva medida

La ministra de Energía, Ximena Rincón, indicó: "Acogimos la solicitud de eliminar la hora punta en el mes de septiembre". 

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Además, sostuvo que se evaluará qué se decidirá respecto al horario punta de la luz de cara a 2027: "Vamos a iniciar los estudios para ver cómo enfrentamos este tema a partir del próximo año".