"Era agresivo con Xavier (Armendáriz)": Los relatos que sepultaron al abogado que ingresó cocaína a la Fiscalía

02 jul. 2026 - 18:49 hrs.

Una noticia remeció al Ministerio Público este jueves: un abogado de la Fiscalía Centro Norte fue desvinculado tras el hallazgo de restos de cocaína en un baño, hecho que ocurrió en enero de este año.

La historia es así: el 20 de enero de 2026, pasadas las 12 de la tarde, Luciano Hutinel Penjean –funcionario de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte— se dirigió al baño del piso 10 portando una bolsa ziploc.

Según reza el expediente, al que tuvo acceso Mega Investiga, la bolsa que portaba contenía 260 miligramos de cocaína. Luego de aspirar parte del contenido, Hutinel salió del baño, dejó la bolsa en el lugar y retomó sus funciones como si nada.

Un funcionario administrativo de la Fiscalía Centro Norte encontró al interior la bolsa de nylon con una sustancia polvorienta y reportó el hallazgo a José Luis Pérez Calaf, actual abogado asesor de esa fiscalía y ex fiscal regional Occidente.

Mega Investiga accedió a una serie de relatos –recopilados por la fiscal Macarena Cañas, compañera de repartición del funcionario– que reconstruyen el día en que se detectó el consumo de Hutinel y el comportamiento “errático” que lo delató.

“Era levemente agresivo con Xavier (Armendáriz)”

Uno de los funcionarios que declaró en el expediente fue precisamente José Luis Pérez Calaf, quien el mismo día 20 de enero compartió una reunión con Hutinel a eso de las 15.30 horas.

En esa reunión hubo varias cosas que llamaron la atención de Pérez Calaf. “(Por) la condición y forma de hablar de Luciano Hutinel durante la reunión puedo decir que, asumí que Luciano estaba ebrio, tenía una conducta errática, era levemente agresivo con Xavier, agitaba las páginas de su cuaderno poco coherentemente (...); no hablaba en forma coherente, como que trataba de hilvanar las frases”, recordó ante la fiscal sumariante Pérez Calaf.

“Le costaba modular las palabras, me sorprendió que se paró una vez y salió de la sala, y la Fiscal Cañas sale a continuación, pensé que le recriminaría porque estaba curado. Cuando volvió del baño, traía la camisa mojada, no era de transpiración, es decir, se mojó la cara, y por probable falta de control se mojó la camisa", agregó.

Tras encontrar la bolsa ziploc, revisaron las cámaras que apuntaban al baño del décimo piso y vieron que Hutinel estuvo al interior 17 minutos, antes de que entrara el funcionario que finalmente halló la cocaína.

“En la mañana temprano, me encontré con Luciano Hutinel en la estación Rondizzoni del Metro, yo salí de un carro anterior, me quedé cargando la tarjeta BIP, y lo vi pasar, no lo saludé. Cuando llegué a la oficina, Luciano no estaba, llega después, cuando me lo encuentro, me dice que llegó tarde porque se pasó a juntar con un primo a esa hora, lo que me pareció extraño", cerró su declaración.

“Se tocaba la nariz mucho”

Otro de los relatos que hundieron a Hutinel fue el de la fiscal adjunta Carolina Acevedo Zepeda, que también estuvo en la misma reunión con Hutinel.

La fiscal adjunta cuenta que le extrañó la actitud y comportamiento de Hutinel desde un inicio.

“Faltaba uno de los analistas; se levanta Luciano Hutinel muy molesto, hablando en voz alta, enojado "¡Que donde estaban los analistas, si todos saben las reuniones son todos los martes a las 15.30 horas, que hay que buscarlos, que esto no es un colegio!", mientras caminaba hacia la puerta de la de reuniones para ir a buscarles. La conducta de Luciano Hutinel pareció extraña, pues cómo podía estar tan enojado si él mismo llegó tarde”, se preguntó la fiscal.

“Me llamó la atención que Luciano Hutinel se tocaba la nariz mucho, se paró y volvió con un pañuelo o papel, dijo "perdón estoy con alergia", estaba inquieto en la silla, con gestos raros, no de una persona que sólo tenía alergia, los gestos, que eran varios y que me que los hacía todos juntos eran extraños e inhabituales”, remarcó.

La conducta era atípica. “Recuerdo haberlo mirado y haber pensado ¿por qué está así? Después de participar en reuniones por esta materia desde noviembre de 2025 a la fecha, no había visto una conducta como la descrita previamente por parte de Luciano Hutinel, es por ello además que me llamó la atención”, cerró su declaración.

La confesión

Finalmente, apretado por las evidencias, las cámaras y las miradas sospechosas de sus colegas, Luciano Hutinel Penjean confesó.

Su testimonio quedó plasmado en el expediente de la fiscal Cañas, quien le preguntó directamente si consumió droga en horario laboral. “Sí, consumí cocaína el día de ayer, dentro del baño del sector nor oriente, consumí dos líneas de cocaína”, respondió escuetamente.

Antes de ingresar a la Fiscalía Centro Norte, Hutinel se había desempeñado en 2016 como jefe de gabinete del intendente regional de Valparaíso, Gabriel Aldoney Vargas.

Hutinel, además de su desvinculación, fue condenado en un procedimiento monitorio y se le obligó a pagar una multa de 10 UTM.

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