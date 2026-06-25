Designan a Roberto Garrido como nuevo fiscal regional del Biobío: Asumirá el cargo en agosto

25 jun. 2026 - 21:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, el fiscal nacional, Ángel Valencia, dio a conocer que designó a Roberto Garrido Bedwell como nuevo fiscal regional de la región del Biobío, cargo que asumirá a partir del próximo 3 de agosto.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, la designación de Roberto Garrido se enmarca en un concurso público que convocó la Corte de Apelaciones de Concepción.

La trayectoria del nuevo fiscal regional del Biobío

Según dio a conocer el ente persecutor, Roberto Garrido es abogado de la Universidad de Concepción, donde obtuvo su título profesional en el año 2001. Además, cuenta con estudios de postgrado, entre ellos un magíster en Derecho Público y un diplomado en Derechos Humanos: Teoría y Práctica para su Protección.

El legista inició su trayectoria en el ejercicio libre de la profesión. En 2002, se desempeñó como abogado de la Municipalidad de Tirúa y también ingresó al Ministerio Público como abogado asistente de la Fiscalía Local de Purén. En octubre de 2003 fue designado fiscal adjunto jefe de esa fiscalía y, en abril de 2005, asumió como fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Loncoche.

En junio de 2006 fue destinado a la Fiscalía Local de Temuco, donde ejerció como jefe de la Unidad de Delitos Sexuales y Violentos, de la Unidad de Delitos Económicos y de Corrupción y de la Unidad de Derechos Humanos.

Por último, en mayo de 2021 fue nombrado fiscal regional de La Araucanía, cargo que sigue desempeñando hasta la fecha.

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