Encuesta Cadem: Cae aprobación del Presidente Kast y economía se consolida como principal preocupación

02 jul. 2026 - 18:50 hrs.

La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó 3 puntos, situándose en un 38%, mientras que su desaprobación subió 5 puntos hasta el 58%, según la encuesta Plaza Pública Cadem del jueves 02 de julio.

En este contexto, la economía y el desempleo se consolidaron como la prioridad número uno para el gobierno con un 67% de las menciones (+1pto), seguida por seguridad, delincuencia y narcotráfico con un 61% (-5pts).

En el trimestre marzo-mayo de 2026, la tasa de desempleo en Chile alcanzó el 9,4%, con 981.000 personas desempleadas, la cifra más alta desde octubre de 2020.

La crisis de empleo y FFAA

La crisis laboral es una preocupación central: un 83% cree que el país enfrenta una emergencia en esta área, reflejada en despidos e inestabilidad (46%), dificultades para reinsertarse laboralmente (39%) y bajos salarios (36%). Un 62% se siente preocupado por la estabilidad de su propio trabajo.

Para disminuir el desempleo, las medidas consideradas más efectivas son el crecimiento de la economía (37%) y la inversión pública y privada (33%).

En otro ámbito, un 84% está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas colaboren en tareas de seguridad ciudadana y un 73% con que apoyen a Carabineros y la PDI contra el crimen organizado.

Condiciones para el despliegue y división ante indultos

El apoyo a la intervención militar está condicionado: un 86% cree que debe regularse con una ley clara, un 79% opina que pueden ayudar a recuperar zonas tomadas por el crimen y un 69% piensa que su presencia en las calles aumentaría la sensación de seguridad.

Finalmente, la encuesta reveló una división respecto a un eventual indulto presidencial a exuniformados condenados por hechos del estallido social: un 51% está en contra y un 41% a favor. El 58% cree que la medida tendría un efecto negativo, frente a un 35% que prevé un efecto positivo.