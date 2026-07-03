Mínimas de hasta -4°: Meteorología emite aviso por heladas normales a moderadas en zonas de cuatro regiones

03 jul. 2026 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

Las temperaturas llegarán a los grados bajo cero en las próximas horas en la zona central del país, luego de que la Dirección Meteorológica de Chile emitiera un aviso por heladas normales a moderadas que dejará mínimas de hasta -4° en zonas de cuatro regiones.

Según informó el organismo, el fenómeno estará asociado a una condición sinóptica de "altas presiones" con probabilidad de formación de escarcha, desarrollándose entre la madrugada y la mañana del sábado 4 de julio de 2026.

¿Qué regiones se verán afectadas?

En ese período antes mencionado se prevén temperaturas bajo cero en diversos sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

¿Qué temperaturas se esperan?

Región de Valparaíso

Cordillera Costa : -3°C a -1°C (sábado 4 de julio).

: -3°C a -1°C (sábado 4 de julio). Precordillera y valles precordilleranos: -4°C a -2°C (sábado 4 de julio).

Región Metropolitana

Cordillera Costa : -3°C a -1°C (sábado 4 de julio).

: -3°C a -1°C (sábado 4 de julio). Valle : -3°C a -1°C (sábado 4 de julio).

: -3°C a -1°C (sábado 4 de julio). Precordillera: -4°C a -2°C (sábado 4 de julio).

Región de O'Higgins

Cordillera Costa : -3°C a -1°C (sábado 4 de julio).

: -3°C a -1°C (sábado 4 de julio). Valle : -3°C a -1°C (sábado 4 de julio).

: -3°C a -1°C (sábado 4 de julio). Precordillera: -4°C a -2°C (sábado 4 de julio).

Región de Maule

Cordillera Costa : -3°C a -1°C (sábado 4 de julio).

: -3°C a -1°C (sábado 4 de julio). Valle : -3°C a -1°C (sábado 4 de julio).

: -3°C a -1°C (sábado 4 de julio). Precordillera: -4°C a -2°C (sábado 4 de julio).

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