Mínimas de hasta -4°: Meteorología emite aviso por heladas normales a moderadas en zonas de cuatro regiones
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Las temperaturas llegarán a los grados bajo cero en las próximas horas en la zona central del país, luego de que la Dirección Meteorológica de Chile emitiera un aviso por heladas normales a moderadas que dejará mínimas de hasta -4° en zonas de cuatro regiones.
Según informó el organismo, el fenómeno estará asociado a una condición sinóptica de "altas presiones" con probabilidad de formación de escarcha, desarrollándose entre la madrugada y la mañana del sábado 4 de julio de 2026.
¿Qué regiones se verán afectadas?
En ese período antes mencionado se prevén temperaturas bajo cero en diversos sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.Ir a la siguiente nota
¿Qué temperaturas se esperan?
Región de Valparaíso
- Cordillera Costa: -3°C a -1°C (sábado 4 de julio).
- Precordillera y valles precordilleranos: -4°C a -2°C (sábado 4 de julio).
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: -3°C a -1°C (sábado 4 de julio).
- Valle: -3°C a -1°C (sábado 4 de julio).
- Precordillera: -4°C a -2°C (sábado 4 de julio).
Región de O'Higgins
- Cordillera Costa: -3°C a -1°C (sábado 4 de julio).
- Valle: -3°C a -1°C (sábado 4 de julio).
- Precordillera: -4°C a -2°C (sábado 4 de julio).
Región de Maule
- Cordillera Costa: -3°C a -1°C (sábado 4 de julio).
- Valle: -3°C a -1°C (sábado 4 de julio).
- Precordillera: -4°C a -2°C (sábado 4 de julio).
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