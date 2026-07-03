Investigador chileno fue incorporado a prestigiosa organización de ciencia: "Lo veo como un reconocimiento colectivo"

03 jul. 2026 - 16:28 hrs.

La ciencia chilena sigue ganando reconocimiento en escenarios internacionales de primer nivel. Un investigador del país acaba de ser incorporado a la European Molecular Biology Organization, conocida como EMBO, una de las organizaciones más prestigiosas del mundo en el ámbito de las ciencias de la vida, que reúne a más de 2.100 miembros y promueve la excelencia científica y la colaboración internacional.

Se trata de Luis Larrondo, director del Instituto Milenio de Biología Integrativa, iBio, y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien fue elegido Associate Member de EMBO en una selección que este año incorporó a 71 científicos de distintos países. Un reconocimiento que lo sitúa entre los investigadores con contribuciones sobresalientes en sus disciplinas a nivel global.

Lo que hace aún más significativo este resultado es que no se trata de un caso aislado. Con la incorporación de Larrondo, cinco de los ocho científicos chilenos que han sido distinguidos por EMBO pertenecen a iBio, uno de los Centros de Excelencia de la Iniciativa Científica Milenio. Una concentración de talento que habla de algo más que casualidad.

"Lo veo, antes que nada, como un reconocimiento colectivo. Detrás de cualquier trayectoria científica hay estudiantes, colegas, mentores e instituciones que hacen posible ese trabajo. En mi caso, la Pontificia Universidad Católica y el Instituto Milenio de Biología Integrativa han sido fundamentales para construir un programa de investigación competitivo desde Chile", señaló Larrondo al conocer la noticia.

El investigador también destaca que este tipo de distinciones tienen un valor que va más allá del reconocimiento individual. "Más que una coincidencia, esto demuestra el valor de construir capacidades científicas a través de programas de centros de excelencia. Cuando estos reconocimientos comienzan a repetirse dentro de un mismo centro, reflejan que las políticas públicas orientadas a fortalecer la ciencia pueden generar comunidades de excelencia con impacto global", afirmó.

A lo largo de su trayectoria, Larrondo ha liderado estudios sobre cómo los organismos, en especial los hongos, utilizan la luz y el tiempo para regular procesos biológicos fundamentales, con potenciales aplicaciones en salud, agricultura y biotecnología. Una línea de investigación que desde Chile ha logrado conectarse con las principales redes científicas internacionales.

Pertenecer a EMBO no es solo un reconocimiento: abre puertas concretas para fortalecer la cooperación entre investigadores chilenos y los principales centros de excelencia del mundo.

"Si este reconocimiento se traduce en más posibilidades de pasantías, intercambio de estudiantes, acceso a tecnologías de punta o proyectos colaborativos para investigadores jóvenes, entonces su impacto será mucho mayor que el reconocimiento individual", explicó Larrondo.

Sobre el futuro de la ciencia en Chile, el investigador es claro respecto a los desafíos pendientes. "Formar investigadores de nivel mundial toma décadas, pero puede perderse muy rápidamente si no existen políticas de largo plazo, instituciones sólidas y oportunidades para que ese talento se desarrolle aquí. Los recursos destinados anualmente a la ciencia no constituyen un gasto, sino una inversión estratégica para el desarrollo del país", concluyó, dejando un mensaje que trasciende su propia historia y apunta al ecosistema científico nacional en su conjunto.