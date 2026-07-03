Nano Calderón reaparece en Colombia: Asistió a un exclusivo festejo y entregó costoso regalo

03 jul. 2026 - 17:28 hrs.

¿Qué pasó?

Nano Calderón volvió a generar comentarios en redes sociales tras compartir registros inéditos de su viaje por Colombia, donde mostró detalles de una celebración privada realizada en un lujoso hospedaje.

Durante su estadía en el país, el influencer publicó registros del cumpleaños de la influencer colombiana Meily Flandorffer. La celebración rápidamente captó la atención por el nivel de exclusividad del evento y el lujoso entorno en que se realizó.

Además, Calderón mostró un regalo que le habría realizado a la cumpleañera, objeto que llamó la atención de sus seguidores.

Así fue la celebración en la exclusiva villa

Las imágenes muestran que la fiesta se realizó en una villa de lujo en Colombia. Según evidenció el propio Calderón al compartir una captura de la reserva, habría sido arrendada por él.

El recinto cuenta con piscina, terrazas amplias y habitaciones con modernas instalaciones. Además, para la celebración se dispuso de un DJ y servicios gastronómicos de alto nivel para los invitados.

Entre los registros también apareció un exclusivo regalo de la marca Louis Vuitton. En un comienzo, Nano mostró el obsequio sin revelar completamente su contenido, pero posteriormente fue la propia Meily quien exhibió una cartera personalizada con su nombre de la firma francesa.

La coincidencia entre las publicaciones del hijo de Raquel Argandoña y la influencer colombiana permitió conocer más detalles de la celebración, aunque ninguno se ha referido públicamente a los rumores sobre una eventual relación sentimental.

Los registros llegan semanas después del término de su relación con Rebeca Naranjo, que habría estado motivada por una historia de Instagram en la que Calderón apareció besando a otra mujer en un ascensor, imagen que dio paso a diversas especulaciones sobre un eventual nuevo romance con Meily.