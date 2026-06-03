"Separando las aguas en todo": La drástica decisión de Rebeca Naranjo tras su quiebre con Nano Calderón

03 jun. 2026 - 18:29 hrs.

Lo que durante meses parecía una relación consolidada hoy estaría completamente quebrado. Rebeca Naranjo habría dado un paso que dejó en evidencia el distanciamiento total con Nano Calderón, una señal que apuntaría a que el romance no tendría vuelta atrás.

La información fue revelada por Cecilia Gutiérrez a través de sus historias de Instagram, donde aseguró que la separación entre ambos sería definitiva. “Me han preguntado mucho por la ruptura de Nano Calderón con la Rebeca y la separación es irremediable”, sostuvo la panelista de "Hay que Decirlo".

La decisión que habría tomado Rebeca Naranjo

Más allá del término de la relación, el quiebre también habría comenzado a reflejarse en asuntos que hasta hace poco mantenían en común. Según relató Cecilia Gutiérrez, ambos compartían representación legal en una causa iniciada tras la difusión de imágenes íntimas.

“Ellos hace un tiempo atrás habían interpuesto una querella por la difusión de unas imágenes íntimas y Nano había contratado a un abogado que los representaba a los dos”, explicó la comunicadora.

Ese escenario, sin embargo, habría cambiado recientemente. “Y ahora ella no quiere saber nada de él e incluso contrató a una abogada aparte, que tomó su representación, porque no quiere tener el mismo abogado de Nano”, agregó Gutiérrez.

La panelista también entregó un antecedente que, según indicó, marcaría un nuevo escenario entre ambos. “Ayer la abogada tomó el poder para poder representarla a ella, porque están separando las aguas en todo”, cerró.

El episodio que ambos enfrentaron meses atrás

En diciembre del año pasado, Rebeca Naranjo denunció haber sido víctima de extorsión luego de que un desconocido le exigiera $3 millones para no difundir un video íntimo de la pareja.

La situación comenzó tras un mensaje recibido por Instagram, donde un hombre afirmaba tener un registro privado de ambos. Como parte de la amenaza, incluso les habría enviado una captura de pantalla para acreditar que tenía acceso al material.

Rebeca acudió entonces a la Brigada Investigadora del Cibercrimen (Bicrim), donde presentó una denuncia por amenazas condicionales y extorsión a personas. Según informó Las Últimas Noticias, la investigación permitió ubicar a un sujeto que presuntamente utilizaba una cuenta falsa de Instagram para contactar a la influencer.

“Se mantuvo una vigilancia en el lugar, momento en que llegó una persona de sexo masculino, quien se acercó para concretar la recepción de la suma acordada. Ahí el personal policial procedió a realizar el control de identidad, logrando la detención de este sujeto”, explicó Rossana Mosquera, jefa de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Lo Barnechea.

Tras su arresto, el hombre pasó a control de detención en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde se determinó que quedara con medidas cautelares de firma mensual, prohibición de salir del país y de comunicarse con la víctima.

La decisión atribuida a Rebeca Naranjo respecto de su representación legal surge en medio de ese proceso que ambos mantenían en común y que, según Cecilia Gutiérrez, hoy también comenzaría a tomar caminos separados.

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