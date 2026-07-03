Balance por terremotos en Venezuela: Al menos 2.645 personas murieron y 12.666 resultaron heridas

03 jul. 2026 - 16:09 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 2.645 personas murieron y 12.666 resultaron heridas por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, según el último balance oficial publicado este viernes.

Más de 15.000 personas perdieron sus viviendas y 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 con colapso total, según las cifras oficiales, especialmente en el estado La Guaira, zona cero de los sismos.

Hay 6.462 personas rescatadas con vida. El gobierno no ha informado sobre cifras de desaparecidos, pero Naciones Unidas estima que pueden ser hasta 50.000.

Venezuela "tiene ausencia de gestionar daños"

La líder opositora exiliada, María Corina Machado, sostuvo este viernes que su regreso a Venezuela sería un factor estabilizador tras los terremotos del 24 de junio, y aseveró que el país se encuentra ante un "Estado fallido".

Machado salió clandestino en diciembre y el lunes acusó al gobierno de Delcy Rodríguez de haber cerrado el espacio aéreo para impedirle volver.

"Después de la tragedia del 24 de junio, mi presencia se estabiliza, es parte de las fuerzas organizadoras que el país necesita", declaró este viernes en una conferencia por Zoom a corresponsales extranjeros.

"Esta tragedia evidencia lo que todos sabíamos, que Venezuela se convirtió en un Estado fallido y que tiene una ausencia absoluta, total, de capacidades de gestionar daños", protestó.

Los dos terremotos de Venezuela han causado más de 2.500 muertos y 12.400 heridos, especialmente en el estado La Guaira y en Caracas. Casi 200 edificios colapsaron totalmente, según cifras oficiales.

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