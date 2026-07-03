Era cercano a Bernardo Borgeat: El profundo mensaje de Carmen Gloria Arroyo tras muerte de Fernando Kliche

03 jul. 2026 - 16:21 hrs.

La noticia de la muerte del destacado actor Fernando Kliche conmovió al mundo del espectáculo y a todo el país. En la más reciente emisión de su programa "Carmen Gloria: Fuerte y Claro", la abogada y conductora de Mega se tomó un momento de la pantalla para enviar un sentido mensaje, visiblemente afectada por la partida del artista.

Arroyo no solo abordó la pérdida desde el rol comunicacional, sino también desde una vereda profundamente personal, revelando el estrecho vínculo que unía al actor con su pareja.

Las palabras de Carmen Gloria Arroyo

Al iniciar el espacio este viernes, la animadora abrió su corazón para expresar el impacto del deceso de Kliche. Con la voz quebrada pero firme, Carmen Gloria detalló la cercanía que existía con el intérprete.

"(Fue) muy cercano a mi pareja. Nos golpea fuertemente esta noticia como a todo el país", confesó al inicio de su intervención, haciendo alusión al dolor que comparte con Bernardo Borgeat.

Una reflexión sobre la vida

En medio del dolor, la conductora aprovechó la instancia para compartir una profunda y certera reflexión con los televidentes sobre el paso del tiempo y las prioridades del día a día.

"La vida pasa demasiado rápido y a veces creemos que contamos con años por delante para planificar y seguir avanzando. No deja de sorprender y doler", reflexionó Arroyo.

Fernando Kliche / Instagram

Finalmente, antes de dar paso a los contenidos habituales de su programa de servicio público, quiso enviar un mensaje de apoyo y contención para el círculo más íntimo del fallecido actor en estos difíciles momentos.

"Nuestro abrazo y sinceras condolencias a sus hijos, familia y todos sus cercanos", cerró la conductora.

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