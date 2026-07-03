"Los actores nunca nos jubilamos": Fernando Kliche y su conversación con Sepu que cobra nuevo sentido tras su muerte

03 jul. 2026 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

La reciente noticia del fallecimiento del actor Fernando Kliche ha llevado a recordar una de las últimas entrevistas que concedió en Chile, donde habló sobre la actuación y la manera en que entendía su carrera después de décadas sobre los escenarios.

En conversación con el periodista de Meganoticias, Rodrigo "Sepu" Sepúlveda, el actor compartió una reflexión sobre el oficio y las proyecciones que aún tenía para su carrera: "Los actores nunca nos jubilamos", afirmó durante la conversación.

Además, hizo una comparación que hoy vuelve a llamar la atención: "Lo que hacemos en este oficio es como pintar... Dices: ¿Y cuándo se termina el cuadro?... Nunca. El cuadro no se termina nunca, lo abandonas... o te abandona a ti".

La reflexión de Fernando Kliche sobre su carrera

La conversación surgió luego de que Sepúlveda preguntara si, al mirar hacia atrás, sentía que podía decir "misión cumplida". Mientras Adriano Castillo (Compadre Moncho), quien también compartió con el actor dicha instancia, respondía que no, Kliche profundizó en su propia visión del oficio.

"Tú puedes tener un personaje a los 90 años y te ganas el Oscar", señaló. Y además, explicó: "Todos los actores soñamos con eso, no por el reconocimiento en sí, sino por la satisfacción de que de alguna forma hay que terminar esto", comentó.

El intérprete sostuvo que esa búsqueda permanente forma parte de la esencia de la actuación, oficio que comparó con la pintura, otra de sus pasiones.

"El artista... lo que hacemos en este oficio es como pintar. Yo que pinto y que me gusta y sé un poco de eso... Dices: ¿Y cuándo se termina el cuadro?... Nunca. El cuadro no se termina nunca, lo abandonas. Y esto es más o menos lo mismo. O te abandona a ti", reflexionó.

Esa entrevista quedó como uno de sus últimos testimonios públicos. Poco más de un año después, este viernes Fernando Kliche falleció a los 71 años.

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