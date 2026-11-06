El mundo volverá a superar con casi "total certeza" este año los 1,5 ºC de calentamiento global

06 nov. 2026 - 15:30 hrs.

La temperatura media mundial de 2026 superará con "prácticamente total certeza", más de un 99 % de probabilidad, los 1,5 °C por encima del nivel preindustrial y se convertiría así en el segundo año natural en superar este umbral de calentamiento global después de 2024, informó este viernes Copernicus.

De acuerdo con el componente de monitoreo del clima del programa espacial europeo, según un modelo estadístico ajustado a los datos históricos, con un rango de predicción de entre 1,56 °C y 1,61 °C, 2026 se convertiría en el segundo año natural en superar el umbral de 1,5 °C, después de 2024, indicó el organismo de observación de la Unión Europea en su boletín mensual.

"El 2026 será muy probablemente el segundo año más cálido jamás registrado, y hay un 20% de opciones que iguale o supere 2024, actualmente el año más cálido jamás registrado", añade Copernicus. Se espera que la media de cuatro años entre 2023 y 2026 supere los 1,5 ºC, el límite establecido en el Acuerdo de París para evitar los peores impactos del cambio climático.

Otro récord de temperaturas en Octubre

En octubre se volvió a registrar un récord mensual, como ya pasó en agosto, el más cálido jamás registrado. "Un El Niño excepcionalmente fuerte está añadiendo aún más calor a un clima ya calentado por las actividades humanas", explica Copernicus. El mundo experimentó su octubre más cálido registrado, con temperaturas medias globales del aire superficial de 1,75 °C por encima de la época preindustrial, una era definida como 1850-1900, añadió Copérnico.

"Octubre ha continuado el patrón de notable calentamiento global, con temperaturas oceánicas récord globales y superficiales", dijo Samantha Burgess, responsable estratégica de clima en el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo (ECMWF), que opera Copernicus.

El último boletín llega mientras los países se preparan para reunirse el lunes en la cumbre climática COP31 de dos semanas de la ONU en Turquía (después de que Australia cediera la organización del evento), tras un año marcado por inundaciones mortales en Nepal, olas de calor abrasadoras en Alemania y toda Europa y grandes incendios forestales en Indonesia.