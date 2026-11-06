"Podría causar lesiones físicas graves e incluso fatales": Sernac emite alerta de seguridad por defecto en modelo de camioneta

06 nov. 2026 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una "alerta de seguridad" por un defecto en los infladores de airbag de cortina lateral de un reconocido modelo de camioneta. La entidad advirtió que dicha falla "podría causar lesiones físicas graves e incluso fatales".

"Podría causar lesiones físicas graves e incluso fatales"

En su alerta, Sernac explicó que General Motors Chile Industria Automotriz Limitada informó que en algunas camionetas Chevrolet "los infladores del airbag de riel de techo ("RRAB"), ubicados en los rieles del lado izquierdo y derecho por encima del revestimiento interior (headliner), pueden presentar un defecto de fabricación".

Este defecto "podría provocar la separación de la tapa del inflador o la rotura de la pared lateral del inflador; si la tapa del inflador se separa del RRAB o se produce una rotura en la pared lateral, el gas comprimido escapará del inflador y la tapa u otros componentes podrían ser proyectados dentro del vehículo".

De llegar a ocurrir esta situación, "potencialmente podría causar lesiones físicas graves e incluso fatales a sus ocupantes si se encuentran a bordo".

¿Cuál es el modelo de camioneta afectado?

General Motors Chile Industria Automotriz Limitada le informó al Sernac que el vehículo afectado es la camioneta Chevrolet 1500 LTZ, modelo Silverado, que fue comercializada en el país durante los años 2016 al 2018.

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En concreto, existe un total de 30 camionetas afectadas, por lo que se pidió a los consumidores revisar su situación a través del número VIN (buscar el listado en "Descripción del producto") y contactar directamente a la empresa:

Call Center: 800 800 115 /desde celular +56 2 2544 8135 .

/desde celular . Correo electrónico: atencion.chevrolet@gm.com .

. Sitio web: www.chevrolet.cl.

Formulario: http://www.chevrolet.cl/ayuda/contacto-formulario.html.

Red de concesionarios: http://www.chevrolet.cl/concesionarios.html.

Buscador de alertas de seguridad: https://www.chevrolet.cl/campanas-de-seguridad.

En caso de ser propietario de una de las camionetas con el defecto, "la empresa procederá de forma preventiva a sustituir el dispositivo airbag del riel de techo Izquierdo F105L y Derecho F105R. La reparación tiene una duración estimada de 4 horas y no tiene costo para el consumidor".

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