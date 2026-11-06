Marte no está muerto: hallan evidencia de actividad volcánica

06 nov. 2026 - 16:40 hrs.

Un orbitador espacial ha detectado cloruro de hidrógeno (HCI), un gas corrosivo y de olor punzante, sobre las fisuras superficiales de un gigantesco volcán antiguo de Marte.

El descubrimiento, publicado en la revista Science Advances, sugiere que el planeta rojo no está geológicamente muerto y que mantiene actividad volcánica en su interior.

El hallazgo, realizado por la sonda ExoMars Trace Gas Orbiter en la región de Monte Alba (Alba Mons), aporta pistas clave para saber si el planeta vecino posee condiciones subterráneas capaces de albergar vida microbiana.

Compuesto químico descubierto en Monte Alba

El Monte Alba, el volcán más extenso de Marte por superficie, es una estructura ancha y de pendiente suave que se ubica en el hemisferio norte del planeta.

"Determinamos que el origen más probable del cloruro de hidrógeno es la filtración volcánica", explica el coautor y científico planetario Daniel Mège, del Centro de Investigaciones Espaciales de la Academia Polaca de Ciencias y la Universidad de Berna.

European Space Agency (ESA)

El compuesto químico detectado en Monte Alba proviene de un enjambre de fisuras en la superficie conectadas probablemente a una cámara de magma subterránea.

"El gas se libera a partir de compuestos de cloro disueltos en el magma a medida que este asciende y la presión disminuye. Por lo tanto, su presencia es coherente con un proceso de desgasificación magmática", apunta otro firmante, Alexander Trokhimovskiy, del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia.

Trokhimovskiy agrega que el descubrimiento "sugiere que el interior del planeta aún podría conservar calor suficiente para sostener procesos magmáticos, y que los gases traza en la atmósfera ofrecen una vía para detectar e investigar una actividad geológica que, de otro modo, resultaría difícil de observar directamente".

Un club exclusivo en el sistema solar

Hasta ahora, la lista de cuerpos con actividad volcánica confirmada en nuestro sistema solar era muy reducida: la Tierra, Venus y la luna Ío, de Júpiter.

Aunque la superficie marciana fue moldeada por un volcanismo antiguo masivo —albergando al Monte Olimpo (Olympus Mons), el volcán más alto del sistema solar— la ciencia no tenía pruebas de actividad magmática actual.

"Se han documentado evidencias de volcanismo de hace unos pocos millones de años en Marte, pero no existían pruebas de actividad magmática actual", señala Mège.

A diferencia de la Tierra, donde el dióxido de azufre predomina en las emisiones volcánicas, en Marte el cloruro de hidrógeno podría ser el más abundante por las diferencias químicas entre los planetas.

"Tiene un olor punzante y no recomendaría a nadie olerlo, ya que es corrosivo y puede irritar o quemar los tejidos nasales", advierte Mège.

Deshielo estival y gases atrapados

ExoMars Trace Gas Orbiter, una misión conjunta entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y la agencia rusa Roscosmos, detectó picos anuales de este gas en el flanco norte de Monte Alba al inicio del verano marciano.

Los investigadores sostienen que las fisuras permanecen selladas por hielo gran parte del año. Cuando la temperatura sube a comienzos del verano, el hielo se derrite y permite que los gases volcánicos atrapados en el subsuelo escapen a la atmósfera.

Asimismo, la información volcánica de Marte podría servir para futuras misiones: "Este nuevo hallazgo nos da un nuevo impulso para investigar los cambios volcánicos, cuantificar la magnitud del vulcanismo que pueda estar produciéndose y determinar si podría suponer un riesgo para los futuros exploradores", plantea Wilson.

FU Berlin/DLR/ESA

¿Puede un volcán marciano erupcionar?

Otra pregunta que surge tras el hallazgo es si es que alguno de los volcanes marcianos podría entrar en erupción en algún momento. Según Colin Wilson, experto de la ESA, sí es posible: "Los nuevos resultados apuntan únicamente a emisiones de gas, no a erupciones de lava; pero las emisiones de gas volcánico son un indicio de que podrían producirse erupciones de lava", asegura al medio especializado IFLScience.

En el artículo, Wilson reporta que los seres humanos llevamos explorando Marte en detalle hace unos 65 años, pero "aún no hemos observado nuevos flujos de lava en Marte durante la era de la exploración espacial, por lo que el vulcanismo no puede estar muy extendido en la actualidad".

¿Condiciones para la vida microbiana?

La existencia de magma en el subsuelo aviva el debate sobre la vida en Marte: "Sin duda, se trata de un hallazgo muy interesante. A muchos científicos que investigan Marte no les sorprenderá demasiado, ya que la imagen de un Marte "muerto" no se ajustaba a muchos de los resultados de investigaciones recientes", afirma Lena Noack, experta de la Universidad Libre de Berlín que no participó en el trabajo reciente, al medio científico New Scientist.

Un volcanismo activo implica que la corteza marciana conserva bolsas de calor. Al existir agua helada bajo la superficie, el calor magmático abre un escenario similar al que dio origen a la vida en la Tierra a través de sistemas hidrotermales.

"A medida que el magma asciende y se desplaza por la corteza, puede encontrar, derretir y calentar agua subterránea, creando entornos protegidos de las duras condiciones de la superficie", dice Trokhimovskiy.

"Esos sistemas hidrotermales activos podrían proporcionar las fuentes de energía y las condiciones favorables necesarias para sostener la vida microbiana. Esto convierte a los entornos subterráneos cálidos en uno de los objetivos más prometedores en la búsqueda de vida en Marte", concluye.