Hallan cuerpo de un hombre en playa Lechagua de Ancud: Investigan las circunstancias de su muerte

06 nov. 2026 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre chileno de 55 años fue encontrado fallecido durante la madrugada de este viernes en el sector de playa Lechagua, en la comuna de Ancud, región de Los Lagos. El cuerpo fue hallado en la desembocadura de un río por personal de la Armada de Chile.

Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios de Castro concurrieron al lugar para realizar las primeras diligencias investigativas.

La subprefecta Carol Sánchez, jefa de la Brigada de Investigación Criminal Castro, explicó que “en el trabajo investigativo desarrollado por los detectives se realizaron diversas diligencias, entre ellas el reconocimiento externo-policial del cadáver y el levantamiento de antecedentes que permitieron establecer la identidad de la persona fallecida”.

¿Qué se sabe de la muerte del hombre en Ancud?

Respecto de las condiciones en que fue encontrado el cuerpo, la oficial señaló que “conforme al examen externo-policial, el cuerpo no presentaba lesiones atribuibles a la acción de terceras personas”.

En cuanto a la causa del fallecimiento, Sánchez precisó que se estableció “preliminarmente una causa probable de muerte indeterminada”.

Los antecedentes quedaron a disposición del Ministerio Público y las diligencias están a la espera de la autopsia respectiva, procedimiento que permitirá aportar nuevos antecedentes a la investigación.