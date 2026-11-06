Kidd Voodoo, Pablo Chill-E y otros rostros chilenos alzan la voz para recuperar el programa "Yo Elijo Mi PC"

06 nov. 2026 - 17:10 hrs.

Un grupo de reconocidos artistas y creadores de contenido chilenos decidió alzar la voz para intentar frenar la eliminación de uno de los programas educativos más conocidos del país. Kidd Voodoo, Pablo Chill-E, Kuina, Matías Ávila, Matías Catalán y la divulgadora científica Chica Rosadita se sumaron a una campaña para exigir que se repongan los recursos del programa Yo Elijo Mi PC en el Presupuesto 2027.

La iniciativa, impulsada por Fundación Educación 2020 bajo el lema #LaEducacionNoSeAbandona, busca que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast reconsidere la decisión de eliminar este beneficio, que entrega computadores a estudiantes y que, según los participantes, ha sido una herramienta clave para abrir oportunidades educativas, creativas y laborales.

Uno de los testimonios más destacados es el del cantante urbano Pablo Chill-E, quien recordó cómo el programa influyó directamente en sus primeros pasos en la música. “La campaña Yo Elijo Mi PC me ayudó mucho. Ahí aprendí mucho, escribí mis primeras canciones”, relató.

El artista también destacó el impacto que tuvo el beneficio en otros músicos de su entorno. “Ayudó a muchos productores, a mi propio productor con el que empecé, él empezó con el computador de Elijo Mi PC”, explicó. Además, advirtió sobre las consecuencias de retirar el programa: “Hay muchos niños de población que no tienen la oportunidad de tener un computador”.

El llamado de Kidd Voodoo y otros rostros para recuperar Yo Elijo Mi PC

Kidd Voodoo también se sumó a la convocatoria y recordó la importancia de reconocer las oportunidades que recibieron durante sus primeros años. “Uno nunca se tiene que olvidar de dónde viene y mucho menos de cómo partió”, señaló. En esa línea, agregó: “Le están quitando una herramienta importante de trabajo”.

Por su parte, Matías Ávila, vocalista y compositor de la banda Candelabro, recordó que recibió su computador cuando tenía 16 años. “El computador Acer blanco del programa ‘Yo Elijo Mi PC’ me llegó cuando yo tenía 16 años y se abrieron ante mí un mundo de posibilidades que antes estaban directamente bloqueadas”, contó.

La campaña también reunió los testimonios de Valentina Muñoz, conocida en redes sociales como Chica Rosadita, quien recibió el beneficio en 2015, y del artista Matías Catalán, quien destacó que fue el primer computador que tuvo su familia. “No solo les quitan un PC, les quitan una herramienta de vida”, sostuvo este último.

Desde Fundación Educación 2020, su directora ejecutiva, Ingrid Olea, manifestó su preocupación por los recortes contemplados en el Presupuesto 2027. “Es preocupante ver cómo el presupuesto 2027 reduce los recursos para la atención de las infancias. Un ejemplo es la eliminación del programa ‘Yo Elijo Mi PC’, el cumple un valioso rol social: reduce brechas para estudiantes y sus familias”, afirmó.

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