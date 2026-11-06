Teletón 2026: ¿Cuál es la meta del evento solidario este año?

06 nov. 2026 - 11:00 hrs.

Este viernes a las 22:00 horas comenzará la transmisión televisiva de la Teletón 2026, evento solidario que busca recaudar dinero para la rehabilitación integral de niños, niñas y jóvenes de hasta 24 años con discapacidad motora.

Las "27 horas de amor" serán transmitidas este 6 y 7 de noviembre por Mega, Meganoticias y todas sus plataformas digitales, además del resto de canales pertenecientes a la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

El programa televisivo contará con cinco bloques temáticos desde el Teatro Teletón y el gran cierre en el Estadio Nacional, destacando la participación de artistas como Tito El Bambino, Luciano Pereyra, Pandora, SINAKA o Santaferia.

¿Cuál es la meta de la Teletón 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

Si bien las empresas auspiciadoras donan un aporte a la Teletón, la mayor recaudación del evento se realiza a través de las donaciones de personas particulares, siendo la forma más común de aportar en la clásica cuenta 24.500-03:

Nombre: Fundación Teletón .

. RUT: 71.238.300-3 .

. Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile .

. Email: miaporte@teleton.cl.

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