Bono por hijo: ¿Desde qué edad se entrega?

06 nov. 2026 - 11:30 hrs.

El Bono por Hijo es un beneficio estatal destinado a aumentar el monto de la pensión de las mujeres por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado. Sin embargo, esta bonificación no se entrega inmediatamente después del nacimiento, sino que está sujeta a un requisito de edad.

¿Desde qué edad se entrega el Bono por Hijo?

Para acceder al Bono por Hijo, la solicitante debe tener 65 años o más. Esto significa que, aunque la bonificación comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo o hija, se incorpora a la pensión cuando la mujer alcanza la edad establecida y cumple los requisitos.

Además, deben acreditar residencia en Chile durante al menos 20 años, continuos o discontinuos, contados desde que cumplieron 20 años. También deben haber vivido en el país durante cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

¿Quiénes pueden solicitar el Bono por Hijo?

Según ChileAtiende, pueden acceder a este beneficio las madres que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Están afiliadas a una AFP y obtuvieron su pensión a partir del 1 de julio de 2009.

Son titulares de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

No están afiliadas a un régimen previsional, pero reciben una PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a partir del 1 de julio de 2009.

Cabe destacar que, en el caso de los hijos adoptados, el beneficio se genera tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva.

¿Cómo solicitar el Bono por Hijo?

Las interesadas pueden consultar si cumplen las condiciones utilizando su RUN y fecha de nacimiento en el portal de ChileAtiende (clic acá para acceder). Si califican, pueden realizar la solicitud con su ClaveÚnica.

También es posible efectuar el trámite mediante una videoatención o presencialmente en una sucursal de ChileAtiende, en una oficina de la AFP correspondiente, en el municipio o en la compañía de seguros.

Una vez adjudicado, el beneficio es irrevocable, por lo que no se puede renunciar a él.

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